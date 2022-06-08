焦點評論》到美國去反共

國民黨主席朱立倫於美東時間六日在華府智庫發表演說。（取自臉書）

2022/06/08 05:30

記者鄒景雯／特稿

國民黨主席朱立倫跑到美國去「反共」，基本上是一個好事，不過由於是涉外場域，是不是外交辭令，也就是見人說人話、見鬼說鬼話？非常需要確認再確認。

為什麼這樣說？絕對不是吹毛求疵。畢竟政客一向著眼於腳下利益，必須禁得起時間考驗，才是可信的政治家。換言之，「反共」究竟是朱立倫一貫的價值信仰，或是為表現「親美」，而不得不然的臨時權變？這答案，關係到朱主席的「反共」會反多久？相信這點不僅台灣人應該關心，美國人更需要了解。

請繼續往下閱讀...

第一個疑問是，朱主席跑到美國去反共前，他在台灣有多久沒反共了？我們當然不會強人所難，奢望朱立倫或國民黨跑到中國去反共，雖然那才是最應該反共的地方。但是在台灣這個民主自由的國家，若真心把反共視為日常，總會有隻字片語的表達吧？為什麼翻箱倒櫃半天，或是網路搜尋許久，竟乏善可陳得可憐？如果朱主席之前在台灣一直具有反共形象，這個問題現在就不會出現。

第二個疑問是，近二十年來，也就是掌握政治權力的階段，朱立倫不僅沒有反共，反而充斥的是親共的公開宣示？例如二○二一年九月，朱二度當選國民黨主席，中共總書記習近平捎來賀電：「期望國共兩黨合作」，「為國家謀統一」，朱立倫隨即在覆電上白紙黑字的正面回應：兩岸關係三十多年來，在兩黨不斷的努力推動下，各層面的交流合作獲得相當良性的進展。還說：深盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合。請問：國共這副「繼往開來」般的眉來眼去，就是朱立倫式的反共？

以上不是最嗆的，當時朱立倫居然進一步向習近平告「御」狀：近年來在民進黨執政下，採取「去中」、「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。說穿了，朱立倫越過底線，不惜把國內的政黨競爭，延伸到境外的反台勢力，去相互唱和，其「聯共反民」才是明確。

這是朱立倫在僅僅八個多月前的實際作為，大家記憶猶新。其中有段潛台詞非常真實，那就是國民黨與共產黨在「九二共識」、「反對台獨」上，具有堅實的合作基礎。換言之，「反共」逢此兩大議題必須退位，彼此是對立的概念。如果朱主席如今決心幡然悔悟，他就必須放棄「九二共識」、「反對台獨」，斬斷國共連結的臍帶，才可能是毫無但書的反共，否則他所謂的反共，只是一張選擇性兌現的支票，遇到一個中國的「民族大義」就會轉彎，沒有完全的信用可言。

目前的訊息顯示：朱立倫並無意修正「九二共識」、「反對台獨」立場。美國人若不想當鴨子聽雷的傻子，不妨在下一站的訪問中當面問問朱先生：箇中的自相矛盾，該當何解？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法