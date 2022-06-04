六四33週年 吳釗燮：中國專制政權變本加厲

六四天安門事件今屆滿卅三週年，外交部長吳釗燮表示，當年中共血腥鎮壓，如今專制政權更是變本加厲。（美聯社檔案照）

2022/06/04 05:30

〔記者楊丞彧、鍾麗華／台北報導〕六四天安門事件今屆滿卅三週年，外交部長吳釗燮二日應邀在加拿大渥太華大學「人權研究暨教育中心」四十週年研討會發表開幕致詞時表示，當年以血腥鎮壓的專制政權，如今變本加厲，面對中國威脅，台灣始終守護自由與繁榮，與理念相近國家堅定合作，捍衛自由民主共享價值。

操弄滲透、脅迫及認知作戰 對普世價值構成嚴峻威脅

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渥太華大學「人權研究暨教育中心」為加拿大人權領域歷史最悠久的研究機構，本次研討會主題為「中國的挑戰︰保障廿一世紀之全球民主制度及人權」，並安排於六四事件週年前夕舉行，邀集全球各界人士共同討論中國對人權所構成的挑戰。

吳釗燮指出，中共政權以強大的經濟及科技力量，操弄滲透、脅迫及認知作戰等惡意手法，企圖破壞民主國家的言論自由與市場經濟制度，對全球自由、民主、人權等普世價值構成嚴峻威脅，挑戰以規則為基礎的國際秩序。在面對中國威脅下，台灣始終守護自由與繁榮，與理念相近國家堅定合作，以維持印太區域的和平穩定，捍衛自由民主共享價值。

吳釗燮說，六四天安門事件將屆滿卅三週年，當年以血腥鎮壓的專制政權，如今變本加厲。俄烏戰事益發凸顯威權與民主陣營的鮮明對立，中國與俄羅斯不僅沆瀣一氣，更在日本海舉行聯合軍演，威脅區域安全。台灣對遭強權侵逼的烏克蘭感同身受，從俄烏戰事爆發之初，我國政府與人民即以具體行動積極為烏克蘭人民提供人道援助。

陸委會再籲北京 真誠面對歷史真相

陸委會昨發出新聞稿表示，一九八九年中共以武力鎮壓要求政治改革的學生與群眾，迄未反思錯誤，仍持續監控、打壓言論自由及侵犯人權；再次呼籲北京當局真誠面對「六四事件」歷史真相，唯有真正學習與落實民主人權、放棄以「政軍脅迫」的強制方式處理分歧，尊重與理解台灣民眾對國家主權及兩岸和平的堅持，才是其應對當前內外部挑戰的務實之道。

六四天安門事件今屆滿卅三週年，外交部長吳釗燮二日應邀在加拿大渥太華大學「人權研究暨教育中心」四十週年研討會發表開幕致詞時表示，當年以血腥鎮壓的專制政權，如今變本加厲。（外交部提供）

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