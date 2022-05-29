星期專論》開國乎？鎖國乎？

台灣目前雖已恢復發放商務、長期留學等目的的簽證，但依然停發訪問學者、短期留學等目的的簽證。（資料照）

2022/05/29 05:30

◎松田康博

台灣的新型冠狀病毒肺炎防疫政策大獲成功（儘管並非完美）。若以人口比例來看，無論採感染人數、重症人數、死亡人數，都在全球主要國家、地區中，居於前列。而且台灣二○二○年的經濟成長率為二．九八％，超越中國，二○二一年更暌違十一年，達到六．二八％。防疫政策和經濟成長兼顧得不錯。

台灣成功「爭取時間」

新冠肺炎防疫政策的重要戰略目標係「跟時間賽跑」，直到疫苗與治療藥物完成普及。台灣使來自國內外的批評煙消雲散，迄今可謂做出大致正確的選擇。

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首先，立即中止兩岸往來。然後藉由嚴格隔離入境者、病毒檢測、疫調，持續採取「清零」政策。

其次，台灣內部雖有要求使用中國製新冠疫苗的政治壓力，但仍避免引進中製疫苗。鑒於專家指出，中製疫苗在接種半年後，體內的抗體量明顯減少，故此乃正確選擇。

然後二○二一年春季，新冠病毒的Delta變異株流行期間，台灣從日本及美國成功籌措到大量疫苗。雖然美、日及其他各國提供疫苗時，應該以疫情嚴重的國家為優先，但當時仍先給台灣。這可不是偶然，乃台灣在外交上取得的很大成果。

台灣的新冠疫苗接種率也高。由於將接種第二劑至第三劑的間隔期縮短到三個月後（日本現行的規定為六個月）的決策，因此疫苗接種的進度反超日本。

二○二二年五月，台灣新冠肺炎的染疫人數急遽增加，單日新增曾破九萬人。然而，如今除了疫苗接種率高，又備有幾種治療藥物。也就是說，台灣是在「爭取到時間」後，才遭逢新冠病毒Omicron變異株的感染擴大。台灣目前的情況，和過去兩年多來，在疫苗與治療藥物皆空下摸著石頭過河的其他國家民眾不同。台灣也將適應此一情況，能夠加以克服吧。

疫苗接種也是在做開放國境的準備

「爭取時間」成功的好處在於，能效率很高地汲取他國的經驗。台灣接下來的挑戰是什麼呢？那就是「開放國門」。

鑒於疫情惡化，因此有人認為，變得難以放寬外籍人士來台旅行的限制。惟中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及前行政院衛生署署長葉金川都指出，若在新冠疫苗接種普及的同時，感染人數仍到達一定程度，就應鬆綁入境限制（也不應繼續採取清零政策）。

至於日本，自去年以來的一年多，停發簽證給留學生，當Omicron在日本盛行時，甚至曾選擇暫時全面禁止外籍人士入境。疫苗接種雖普及、卻選擇「鎖國」的日本，因此損失龐大的國家利益。遑論中國和北韓般「鎖國」常態化的國家，其國家利益受創更甚。

在歐美各國，去年夏季已有許多國家開放完整接種新冠疫苗的外籍人士入境，恢復免簽，甚至入境後免隔離。與台灣同樣採取嚴格入境政策的澳洲及紐西蘭，亦於Omicron還在其國內盛行時，就放寬入境限制至今。

不能忽視停發簽證造成的損失

南韓五月決定恢復免簽，對日籍旅客也發放觀光簽證。日本亦於六月中放寬核發簽證的限制，預料之後緊接著將恢復免簽。

如今世界上既暫停免簽措施、又實施發放簽證限制的國家、地區，其實只剩北韓、中國、澳門、日本、台灣、汶萊、馬紹爾群島、索羅門群島等，寥寥無幾。世界衛生組織（WHO）專家指出，在新冠病毒變異株的防疫對策上，應以入境前、後實施的病毒檢測和入境後的隔離來因應，不贊成一律限制出國旅行（禁止入境及停發簽證等措施）。

台灣目前雖已恢復發放商務、長期留學等目的的簽證，但依然停發訪問學者、短期留學等目的的簽證。因為中國完全「鎖國」，在台灣進行訪問研究與短期留學等的需求就越來越大。可是，外國學者今夏好像也來不了台灣，他們的學生也不得不放棄來台灣當交換學生。

筆者期待，台、日共同儘早放寬發放簽證的限制，朝人員往來的正常化踏出一步。在新冠疫情進入第三年的夏天，我想在海的另一端，望著台灣的選擇。

（作者松田康博為日本東京大學東洋文化研究所教授；國際新聞中心茅毅譯）

◎松田康博

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