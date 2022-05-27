桃園市議長邱奕勝向張善政介紹議會環境。（記者謝武雄攝）

2022/05/27 05:30

記者陳璟民／特稿

朱立倫空降張善政之亂後，張近日已拜會黨籍立委萬美玲、魯明哲及前台北市議員羅智強，至於反彈最烈的桃園市議長邱奕勝昨也遞出橄欖枝，目前只剩立委呂玉玲待溝通，地方藍營認為有望和解落幕，只待朱下月訪美返國，再邀集凝聚共識，即可全力挺張為領頭羊共拚勝選，但也有人認為不宜過度樂觀，畢竟空降之亂的火藥已經埋下，目前暫拆引信，不代表今後即無罣礙。

身受張善政空降之害的地方藍營，迫於現實無奈，在反彈之後只能選擇接受張，再怎麼委屈也只能先吞了，「張邱會」便是此一產物，因為形勢比人強。

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邱奕勝人脈、財力雄厚，從代表會主席做到議長，近兩年積極經營網路社群、通訊群組，近日槓上朱中央後「退群」加上「神隱」，網路聲量瞬間暴增，有女議員央求邱在臉書粉專發文時也標記她，以拉抬她連任選情，可見一斑。

羅智強是「戰鬥藍」，有全國知名度，辭首都議員、在龜山區購屋設籍，仍沒得選市長，展開桃園行腳祈福活動，原與他保持距離的藍營民代，有多人陪走，加上他可能投入立委選舉，一旦建立山頭，將衝擊邱奕勝、呂玉玲、魯明哲、萬美玲的傳統勢力。

朱立倫自誇徵召張善政已令民進黨陣腳大亂，但桃市藍營搖頭存疑，直言「穿西裝皮鞋和空降的，難度相當高」，惟張畢竟有政黨推薦及輔選，仍不可小覷。

年底選戰，邱、羅、張堪稱國民黨的三把劍，三劍有合流趨勢，各自謀算不同；至於民進黨，目前浮上檯面的林智堅和鄭運鵬，對上張善政都有年輕的優勢，但因下月才會確定人選，究竟誰來當母雞，議員選將猶在引頸期待。

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