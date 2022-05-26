不甩張善政 邱奕勝帶名產慰勞羅智強

桃市議會議長邱奕勝昨帶著名產拜訪慰勞羅智強。（記者許倬勛攝）

2022/05/26 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕曾有意參選下屆桃園市長的國民黨籍桃市議會議長邱奕勝、立委呂玉玲、前台北市議員羅智強，都遭遇「朱中央」空降前行政院長張善政的背棄處境，張昨天到桃市議會欲拜會邱，卻遭閉門羹，邱奕勝反而主動與「祈福走桃園」的羅智強見面，還準備在地名產慰勞，兩相對照，引發各界聯想。

邱奕勝昨天中午十二點多，在多位市議員陪同下，抵達羅智強設在中壢區華勛地區的「桃園疫情關懷中心」辦公室，羅熱情接待邱，兩人有說有笑，邱笑說羅「行腳這麼多地方，體力應該有變好」。

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邱奕勝提及，國民黨內近期為桃市長提名人選紛擾不斷，雖然各方都有想法，總算塵埃落定，由張善政出征。邱肯定羅展現政治人物大度的風範，退出市長選舉，仍行腳關心桃市疫情，帶著東方美人茶、菜包等在地特產，為羅加油打氣。兩人會面歷時十餘分鐘，過程婉拒媒體採訪。

媒體問羅智強，疫情關懷中心是不是原計畫的市長競選辦公室？「為疫情行腳」是否為原訂的掃街拜票？羅遲疑半晌後回應，國民黨已有桃市長參選人，現在不便多談選情；至於會不會加入輔選張善政的行列？羅重申，近期不談選舉。

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