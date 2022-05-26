為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不甩張善政 邱奕勝帶名產慰勞羅智強

    桃市議會議長邱奕勝昨帶著名產拜訪慰勞羅智強。（記者許倬勛攝）

    桃市議會議長邱奕勝昨帶著名產拜訪慰勞羅智強。（記者許倬勛攝）

    2022/05/26 05:30

    〔記者許倬勛／桃園報導〕曾有意參選下屆桃園市長的國民黨籍桃市議會議長邱奕勝、立委呂玉玲、前台北市議員羅智強，都遭遇「朱中央」空降前行政院長張善政的背棄處境，張昨天到桃市議會欲拜會邱，卻遭閉門羹，邱奕勝反而主動與「祈福走桃園」的羅智強見面，還準備在地名產慰勞，兩相對照，引發各界聯想。

    邱奕勝昨天中午十二點多，在多位市議員陪同下，抵達羅智強設在中壢區華勛地區的「桃園疫情關懷中心」辦公室，羅熱情接待邱，兩人有說有笑，邱笑說羅「行腳這麼多地方，體力應該有變好」。

    邱奕勝提及，國民黨內近期為桃市長提名人選紛擾不斷，雖然各方都有想法，總算塵埃落定，由張善政出征。邱肯定羅展現政治人物大度的風範，退出市長選舉，仍行腳關心桃市疫情，帶著東方美人茶、菜包等在地特產，為羅加油打氣。兩人會面歷時十餘分鐘，過程婉拒媒體採訪。

    媒體問羅智強，疫情關懷中心是不是原計畫的市長競選辦公室？「為疫情行腳」是否為原訂的掃街拜票？羅遲疑半晌後回應，國民黨已有桃市長參選人，現在不便多談選情；至於會不會加入輔選張善政的行列？羅重申，近期不談選舉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獲提名出戰北市 蔣喊藍天再現 推北北基桃合作
    2022/05/26 05:30

    獲提名出戰北市 蔣喊藍天再現 推北北基桃合作
    北北桃提名 民進黨不急著掀牌
    2022/05/26 05:30

    北北桃提名 民進黨不急著掀牌

    掀開仁武神秘面紗 揭開人口紅利秘辛
    桃市長人選 鄭文燦妙答：不會突襲民進黨
    2022/05/26 05:30

    桃市長人選 鄭文燦妙答：不會突襲民進黨

    通膨時代的資產門神
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播