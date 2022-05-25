議會施政報告 翁章梁︰善用土地優勢 拚農工轉型

位於大林鎮的大埔美精密機械園區已一百多家廠商進駐。（記者王善嬿攝）

2022/05/25 05:30

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣長翁章梁昨以「農工大縣」為主軸在議會進行施政報告表示，嘉縣政經發展發生農業弱化、老無所依、青年就業等三大矛盾，要解決三大矛盾，嘉縣發展關鍵除強化既有農業，還需智慧化、科技化工業；嘉縣具有土地資源優勢，已開發大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區，未來嘉義科學園區、民雄航太園區等園區陸續開發，並引進科技量能於農漁畜產業生產，為嘉縣農工轉型打下基礎。

嘉科開發 預估提供5700人就業

翁章梁說，嘉義科學園區籌備辦公室已於四月三日揭牌，開發面積約八十八公頃，以精準健康、智慧農業、智慧載具產業為主軸，預估提供五千七百個就業機會、年產值達三百八十億元，未來還有無人機產業研發中心、水上南靖、中埔公館產業園區開發。

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議員要求務實解決用水、用電

議員何子凡質詢說，大埔美園區開發時號稱提供約三萬個就業機會，但目前發展不如預期；嘉義科學園區面積全台最小，未規劃半導體廠商進駐，是否有助增加就業仍未知數，批縣府誇大效益，要求應務實解決未來用水、用電問題。

議員林緗亭也說，馬稠後產業園區後期的公共設施工程進度延宕，目前開發進度十四％，怎讓廠商同步進駐建廠，要求加緊進行。翁章梁答詢說，廠商設廠增加就業機會是事實，大埔美園區的部分廠商是分期開發、設廠，後續還會有廠商進駐；嘉義科學園區開發面積八十八公頃是初步發展，開發後會成為產業發展領頭羊。

經發處︰大埔美已近5千人就業

經濟發展處長江振瑋說，大埔美園區已一百多家廠商進駐，目前就業人數四千九百餘人；馬稠後產業園區後期公共設施工程進度受缺工、物料上漲等因素影響而落後，後期土地標售率九十八％，會儘速施工，如期完成開發。

嘉義縣長翁章梁昨到議會進行施政報告。（記者王善嬿攝）

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