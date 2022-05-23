自由日日shoot》中國政治干預 釀全球防疫破口

來自瑞士、法、美、愛爾蘭、瑞典、匈牙利、德、英等國台僑協會約150位民眾21日齊聚瑞士日內瓦參與遊行，在聯合國歐洲總部萬國宮前表達台灣人民入世衛的決心與意願。（中央社）

2022/05/23 05:30

〔記者楊淳卉、呂伊萱、林良昇／綜合報導〕蔡英文總統昨日凌晨（瑞士日內瓦時間廿一日晚間）以錄影方式為「海外僑界赴日內瓦聲援推動台灣參與世界衛生大會（WHA）活動」致詞。她強調，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA外；全球防疫體系的完整，不應該因為單一國家的政治干預，造成破口。

蔡英文：WHA需要台灣

台灣因中國阻撓，自二○一七年迄今已六年未能參與WHA。中國外交部日前表示，台灣參與國際組織必須按照「一個中國」原則來處理，「中方不能同意『台灣地區』參加今年世衛大會」。

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蔡英文表示，全球面對疫情挑戰，凸顯了健康防疫不該有國界。台灣絕對有能力參與全球防疫體系，也願意做出貢獻，不應該被排除在WHA外。全球防疫體系的完整，不應該因為單一國家的政治干預，造成破口。

蔡強調，現在是全球面對疫情發展的關鍵階段，相信台灣的參與不可或缺。我們會繼續讓全世界聽到台灣的聲音，台灣需要WHA，WHA也需要台灣。

另，跨黨派立委視導團在WHA開議前夕抵達瑞士，緊鑼密鼓出席僑界活動和外交酒會，昨再參加世衛舉辦的遊行「Walk the Talk」。

立委批馬替中國霸凌台灣

台灣因中國阻撓，連年未能參與WHA，前總統馬英九臉書卻發文稱自己任內「能年年參加WHA」。跨黨派立委視導團成員時力立委王婉諭昨批馬「不要再混淆國際視聽，替中國霸凌台灣！」王並強調，台灣要在主權清楚的情況下加入，不可矮化國格。

立委視導團成員民進黨立委林靜儀說，不論中國如何打壓，我們必須讓世界看見台灣與中國二個政治實體，在治理、民主、人權等基礎上，都是截然不同、互不隸屬的二個國家。

駐德代表謝志偉也發文指出，扁、蔡政府不承認「台灣是中國一部分」，所以都被中國阻撓，然而馬政府悶聲不響地配合中國的「一中原則」，會讓國際社會以為台灣的國際參與是中國內部事務。

對於外界的質疑，馬前總統辦公室昨指出，民眾只想問一個問題，為何馬政府八年期間，可以與大陸平等、尊嚴協商，每一年都出席？奉勸民進黨立委，好好學習馬政府與大陸協商的經驗，不要再誤國誤民，犧牲台灣人民利益。

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