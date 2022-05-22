國民黨苗縣長人選 醞釀推謝福弘

地方醞釀連署推薦前水利會長謝福弘代表藍營參選苗栗縣長。（資料照）

2022/05/22 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕下屆苗栗縣長國民黨選情持續變化，隨著爭取參選的議長鍾東錦遭爆出過往的「江湖歲月」，立委徐志榮又多次表達無意參選後，近日地方醞釀連署推薦前水利會長謝福弘代表藍營參選縣長，包括縣長徐耀昌、立委陳超明與徐志榮都簽名推薦。謝福弘昨天證實此事，表示地方已有共識；但鍾東錦對此仍有保留，回應「本週將決定是否參選」。

縣長、立委簽名連署推薦

苗栗縣地方網路社群，近日流傳一張有徐耀昌、陳超明、徐志榮簽名的連署推薦書，內容為建議共推謝福弘代表國民黨參選下屆苗栗縣長。

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謝福弘昨受訪表示，苗栗縣長提名人選，黨中央目前尚未定案，但是鍾東錦鑒於桃園市長提名一事，致使中央與地方陷入紛爭，因此非常憂心。

謝福弘說，鍾東錦為了國民黨勝選，犧牲委屈，積極與地方大老商討，終於取得共識，為了加速藍軍的整合，所以有此連署動作。連署的目的，是讓中央了解，雖他的知名度低，但在各鄉鎮長、縣議員及農會的通力合作下，絕對能夠打贏這場選戰。

鍾東錦︰本週決定是否參選

對於謝福弘說法，鍾東錦未正面回應，但表示連署推薦書上縣長與兩位立委的簽名筆跡是真的，不過推薦書並非縣黨部發起，他會於本週做出決定，宣布是否參選。

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