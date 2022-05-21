3艘共艦出宮古海峽 14架共機擾台

日本防衛省統合幕僚監部昨指出，中國海軍○五二Ｄ型飛彈驅逐艦蘇州號、○五四Ａ型飛彈護衛艦南通號與九○三型綜合補給艦巢湖號十九日自東海通過宮古海峽，航向太平洋。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

2022/05/21 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中共在台海周邊的軍事活動日趨頻繁，台日兩國提高警戒。空軍昨指出，包含預警機、轟炸機、戰機在內的十四架次共機於昨日襲擾台灣西南空域；同一時間，日本防衛省統合幕僚監部指出，中國海軍○五二Ｄ型飛彈驅逐艦蘇州號、○五四Ａ型飛彈護衛艦南通號與九○三型綜合補給艦巢湖號十九日自東海通過宮古海峽，航向太平洋。

雷根號航艦打擊群 出港部署

美國海軍第七艦隊航空母艦雷根號以及航艦打擊群昨自日本橫須賀出港，展開例行部署；第七艦隊表示，雷根號及航艦打擊群在第七艦隊的行動區域部署，是為了支持自由開放的印太地區，並加強與盟國和「志同道合」的夥伴合作，以阻止任何試圖破壞國際規範者。

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空軍昨指出，十四架次中國軍機襲擾台灣西南空域，包含一架空警五○○預警機、一架運八遠干機、三架轟六轟炸機、五架殲十六戰機、四架殲十一戰機；空軍依慣例派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

日本防衛省統合幕僚監部昨罕見在一天之內，發布三則中國海軍相關動態。先是發布蘇州號、南通號、巢湖號於十九日上午八時自東海通過宮古海峽，航向太平洋的訊息；隨後又發布八一五型中國電子偵察艦於十九日上午九時，於種子島以東一百公里處的海域航行，隨後穿越大隅海峽進入東海。

最後，統合幕僚監部又發布，中國海軍○五二Ｃ型飛彈驅逐艦鄭州號自太平洋穿越宮古海峽，進入東海。遼寧號航艦等八艘中國軍艦本月二日自東海穿越宮古海峽進入太平洋時，鄭州號是其中一艘軍艦。

此外，國軍今年的「漢光卅八號」演習兵棋推演昨落幕，有別於過去以電腦兵棋進行，今年改採「圖上兵棋推演」舉行，國防部稱這是以面對面互動、研討的方式，深入探討敵情因應與戰術戰法。惟國防部一改過去漢光演習電腦兵棋結束後皆公布相關資訊的做法，今年為期五天的兵推結束後，未發布任何訊息。

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