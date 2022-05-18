自由日日shoot》打算全殺光？兇手穿警衛服戴帽 逐一鎖門
〔記者蔡亞樺、羅綺、洪美秀、羅欣貞、花孟璟、編譯孫宇青／綜合報導〕南加州橘郡長老教會槍擊血案，台北市南門教會群組昨轉發美國教友在場目睹過程，臉書粉絲專頁「TKH台灣教會放送」也轉發當天現場講道的牧師張宣信的代禱信，還原槍擊案現場。
美國教友發文指出，當天約兩百人出席，禮拜結束，大家在聯誼廳聚餐後陸續離開。美國教友轉述，張維道師母說，她和先生走出教會要回家，但她忘了拿眼鏡而返回，卻見穿藍色警衛服、戴著帽子的周文偉，正一個個鎖住出入口，鎖不了的，就用釘的。她以為聚會拖太久，警衛鎖門趕人，還對周說：「你這樣我出不去！」沒想到周就拔槍開始射擊。
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趁槍手換彈匣 張宣信牧師抓起椅子反擊
鄭達志平時不是在這裡聚會，當天是特別陪媽媽來作禮拜，為了阻止槍手，鄭達志擋了三槍、當場死亡。當周嫌在換彈匣的空檔，張宣信牧師迅速拿起椅子砸向兇手，幾位信徒蜂擁而上壓制兇手。
臉書粉絲專頁「TKH台灣教會放送」也轉發牧師張宣信的代禱信，指當時張在台上以為周文偉是用玩具槍在開玩笑，但愈看愈不對，趁著周嫌換彈匣時，他趕緊抓起椅子反擊，周重心不穩跌倒，槍也脫手，張宣信立即撲身壓制，眾人合力用電線捆住周的腳，這才發現除了兩把槍，地上還有一把刀。
屏東縣長治鄉崙上教會牧師陳怡真表示，爾灣台灣基督長老教會長期回饋、資助崙上教會，自己的叔叔在美國，是事發當天的招待人員，跟張牧師一家人同席吃飯，剛好叔叔離席就發生了這樣的事情，非常震驚難過。
門諾醫院前院長黃勝雄夫婦二○一五年在花蓮退休返回美國後，定期都在爾灣長老教會參加聚會，臉書粉絲頁「TKH臺灣教會放送」引述黃勝雄夫人訊息：「吃飯後勝雄說好熱，我們先回去。」不料剛離開就發生槍擊。黃勝雄夫人感嘆「為過世的年輕人媽媽祈禱」。
對這起槍擊慘劇，台灣基督長老教會總會常置委員會昨天也在新竹聖經學院召開會議，會中決議，今天將與台灣教授協會公布台灣基督長老教會牧函，公開向英勇罹難的鄭達志醫師致敬，並求主親自安慰他的家人。
鄭達志一歲移民美國 陪母做禮拜英勇犧牲
因保護教友而身亡的鄭達志在台灣出生，一歲時隨父母移民美國，父親也是醫師，約三個月前過世，因此他此次陪伴高齡母親參加教會聚會。鄭達志在南加州執業多年，專攻運動醫學，是多所高中體育校隊的隊醫，平日也教授防身術。他曾在受訪時表示，從父親身上習得親切行醫的精神。職業美式足球克里夫蘭布朗隊後衛史丹頓推文表示，鄭是他的主治醫師，「他絕對是個英雄」。