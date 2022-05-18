自由日日shoot》打算全殺光？兇手穿警衛服戴帽 逐一鎖門

台灣基督長老教會總會昨在新竹聖經學院開會為美國加州槍擊台僑案默哀。（照片截取自台灣教會公報）

2022/05/18 05:30

〔記者蔡亞樺、羅綺、洪美秀、羅欣貞、花孟璟、編譯孫宇青／綜合報導〕南加州橘郡長老教會槍擊血案，台北市南門教會群組昨轉發美國教友在場目睹過程，臉書粉絲專頁「TKH台灣教會放送」也轉發當天現場講道的牧師張宣信的代禱信，還原槍擊案現場。

美國教友發文指出，當天約兩百人出席，禮拜結束，大家在聯誼廳聚餐後陸續離開。美國教友轉述，張維道師母說，她和先生走出教會要回家，但她忘了拿眼鏡而返回，卻見穿藍色警衛服、戴著帽子的周文偉，正一個個鎖住出入口，鎖不了的，就用釘的。她以為聚會拖太久，警衛鎖門趕人，還對周說：「你這樣我出不去！」沒想到周就拔槍開始射擊。

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趁槍手換彈匣 張宣信牧師抓起椅子反擊

鄭達志平時不是在這裡聚會，當天是特別陪媽媽來作禮拜，為了阻止槍手，鄭達志擋了三槍、當場死亡。當周嫌在換彈匣的空檔，張宣信牧師迅速拿起椅子砸向兇手，幾位信徒蜂擁而上壓制兇手。

臉書粉絲專頁「TKH台灣教會放送」也轉發牧師張宣信的代禱信，指當時張在台上以為周文偉是用玩具槍在開玩笑，但愈看愈不對，趁著周嫌換彈匣時，他趕緊抓起椅子反擊，周重心不穩跌倒，槍也脫手，張宣信立即撲身壓制，眾人合力用電線捆住周的腳，這才發現除了兩把槍，地上還有一把刀。

屏東縣長治鄉崙上教會牧師陳怡真表示，爾灣台灣基督長老教會長期回饋、資助崙上教會，自己的叔叔在美國，是事發當天的招待人員，跟張牧師一家人同席吃飯，剛好叔叔離席就發生了這樣的事情，非常震驚難過。

門諾醫院前院長黃勝雄夫婦二○一五年在花蓮退休返回美國後，定期都在爾灣長老教會參加聚會，臉書粉絲頁「TKH臺灣教會放送」引述黃勝雄夫人訊息：「吃飯後勝雄說好熱，我們先回去。」不料剛離開就發生槍擊。黃勝雄夫人感嘆「為過世的年輕人媽媽祈禱」。

對這起槍擊慘劇，台灣基督長老教會總會常置委員會昨天也在新竹聖經學院召開會議，會中決議，今天將與台灣教授協會公布台灣基督長老教會牧函，公開向英勇罹難的鄭達志醫師致敬，並求主親自安慰他的家人。

鄭達志一歲移民美國 陪母做禮拜英勇犧牲

因保護教友而身亡的鄭達志在台灣出生，一歲時隨父母移民美國，父親也是醫師，約三個月前過世，因此他此次陪伴高齡母親參加教會聚會。鄭達志在南加州執業多年，專攻運動醫學，是多所高中體育校隊的隊醫，平日也教授防身術。他曾在受訪時表示，從父親身上習得親切行醫的精神。職業美式足球克里夫蘭布朗隊後衛史丹頓推文表示，鄭是他的主治醫師，「他絕對是個英雄」。

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