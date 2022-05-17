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    鍾東錦自爆黑歷史 強調沒殺人強姦

    苗栗縣議會議長鍾東錦（中），昨針對黨中央質疑他有「殺人」、「強姦」前科，召開「向鄉親報告」記者會自清。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議會議長鍾東錦（中），昨針對黨中央質疑他有「殺人」、「強姦」前科，召開「向鄉親報告」記者會自清。（記者張勳騰攝）

    2022/05/17 05:30

    爭國民黨苗縣長提名 澄清當年是妨害家庭、劃破同學肚皮

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕國民黨下屆苗栗縣長選舉，藍營出現提名之亂。布局已久的苗栗縣議會議長鍾東錦昨自爆，指自己年輕時曾犯錯，有「殺人未遂」跟「妨害家庭」前科，但自己民調第一，若立委徐志榮願出戰縣長，他全力輔選；若徐無意願，自己將義無反顧，挺身而出。

    徐志榮︰自始至終無意願參選

    徐志榮昨受訪仍強調，他自始至終都無意願參選下屆縣長。前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘重申，若提名徐，他樂觀其成並全力輔選，不過自己也隨時可戰。

    鍾東錦昨召開「向鄉親報告」記者會。他表示，隨著他黨人選陸續敲定，黨中央先傳達苗栗不會辦理初選；接著秘書長黃健庭告知他「民調太低」；最後是上週朱立倫在苗栗時對他說，有心人士向黨中央告狀「議長有強姦和殺人前科」，可能對國民黨選情造成傷害。

    對此，鍾東錦表示，三月及四月分別由不同單位進行兩次民調，都顯示他的民調是黨內第一，與其他政黨候選人進行對比式民調，也是他的支持度最高，說他民調低的根據不知從何而來？

    至於前科部份，鍾東錦說，他廿幾歲時曾與一名女子交往，不知對方已婚，誤陷妨害家庭，相當懊悔，但與「強姦」相差十萬八千里。另外，自己廿多歲時與昔日同學飲酒後爭執，為求自衛劃破對方肚皮，腸子都看得到，對方縫了十幾針，幸好是「輕傷」，他雖被控「殺人未遂」，但事後向對方道歉也取得諒解。

    鍾︰只加入一幫派叫中國國民黨

    鍾東錦說，自己曾經因涉嫌叛亂被管訓過一年多，但未曾加入「黑道」及「幫派組織」，依現在執政黨的標準，應該是「坐黑牢」。他強調，從讀書到現在只加入一個幫派，叫做「中國國民黨」。

    鍾表示，已向朱立倫說明來龍去脈，若有人可拿出他「強姦」、「殺人」的證據，他立刻辭去議長職務、退出政壇，發送獎金十萬元。日後如再有人惡意抹黑，他將立即提告。

    媒體提問，「若黨中央提名徐志榮，會不會輔選？」鍾東錦表示，若徐志榮同意出征，他將全力輔選；若徐持續表示沒有參選意願，那麼他義無反顧，將挺身而出為鄉親打拚。

    鍾強調，不會因為遭到抹黑、打壓而退縮，黨中央不應聽信謠言，提名不要黑箱作業，應推舉最具民意基礎、最強的縣長參選人。

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