疫情峰會 籌到900億新資金

華視新聞自上月20日開始風波不斷，昨又第7次出包，於報導前副總統陳建仁代表政府出席第2屆「全球新冠肺炎高峰會」時，將陳頭銜誤植為「美副總統」。華視表示，該疏失為國際中心編譯誤植，將依規範懲處相關人員。 （圖：取自臉書，文：記者徐郁雯）

2022/05/14 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國、加勒比海共同體（CARICOM）主席國貝里斯、G7主席國德國、G20主席國印尼及非洲聯盟主席國塞內加爾十二日共同舉辦第二屆線上「全球武漢肺炎高峰會」（Global COVID-19 Summit）。我國應美方邀請，前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會。白宮表示，此次峰會已籌到超過卅億美元（約台幣九○○億元）的新資金對抗疫情；美國總統拜登也宣布，美方將與全球分享製造武漢肺炎疫苗的關鍵技術。

不滿美邀台與會 中國缺席

中國則缺席上述峰會，以示不滿美國邀請台灣，中國外交部發言人趙立堅昨表示，中方反對任何國家借抗疫搞政治操弄；由於美方不顧中方立場，違背國際社會關於一個中國原則的共識，執意邀請台灣方面與會，中方無法出席抗疫峰會。

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拜登致詞時提到，美國已捐超過一百九十億美元協助全球對抗疫情，同時也向一百一十五國提供超過五億劑疫苗，還將持續與COVAX合作再捐五億劑疫苗，「完全免費，無附帶條件」。不過拜登話鋒一轉指出，疫情仍未告終，眼前還需做更多努力。此刻，美國死於武漢肺炎的人已經突破一百萬人，全球每天仍有許多人因此痛失至親，「是時候採取行動了」。拜登宣布，美國將透過WHO分享製造疫苗的關鍵技術。

拜登宣布分享疫苗關鍵技術

歐盟執委會主席馮德萊恩表示，安全有效的疫苗及更好的治療方式已大大減輕醫療體系的壓力，世界上許多地方的限制性措施不斷在解除，但仍會有新變種病毒出現，且沒人能保證會不會更可怕，必須為未來類似大規模流行疾病超前部署。此刻，疫苗必須加速供應到貨，特別是針對非洲地區，也要確保所有國家都有能力在本地生產相關藥品。

陳建仁在預錄影片中代表我國政府宣布，台灣將再捐贈一百五十萬美元，以協助提升全球疫苗覆蓋率。同時強調，「台灣模式」已向世界證明，現代民主國家可秉持公開透明並運用科技對抗疫情。台灣將持續與民主夥伴合作，與國際社會分享經驗。

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