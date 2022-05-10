陳隆翔︰監院自傷公信力

陳隆翔檢察官（左，資料照）

2022/05/10 05:30

〔記者張瑞楨、錢利忠／綜合報導〕前彰化地檢署檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會詐領補助款案，裁定不起訴，監察院認為陳「嚴重違反辦案程序」，二○一九年提起彈劾，職務法庭判決陳不受懲戒，監察院日前就同一案再提起彈劾。陳隆翔昨發表聲明指出，「斲喪司法公信力的不是我；傷害監察權公信力的是監察院自己」。

「未受約詢 連為自己辯護的機會都沒有」

陳隆翔現已調任台中地檢署檢察官。聲明指出，他一直以為「程序正義」是法治國家最基本的價值理念，但他徹底失望了，尤其是對有所謂「準司法機關」美名的監察院，第二次彈劾，主辦的監委沒有約詢、調查，他連為自己權利辯護的機會都沒有，他不知「被這樣的針對性原因為何」，監察院沒有以利益迴避的原因請主辦監委迴避就算了，但竟連程序正義都不顧。

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陳隆翔強調，自己又被彈劾的理由跟上次差不多，一樣在指導檢察官應該如何認定事實以及適用法律，但「辦案絕非吃自助餐，絕不是只挑自己想看的證據，然後下一個結論」。

至於指控他「以被告的供述作為認定犯罪事實的基礎」，而有所謂的「辦案疏失」，他說，實際上該案的被告，並未全部自白犯罪。

陳隆翔說，本案最後以緩起訴偵查終結前，有等彰化縣政府函文回覆，並斟酌本案情節，才做了最後決定，而不是如監察院新聞稿所說，「我好像急著結案，然後什麼證據都不管」，「感謝大家，我會好好準備接下來的挑戰，請大家不用擔心」。

劍青檢改︰高涌誠踐踏檢察獨立紅線

由基層檢察官組成的劍青檢改昨譴責監委高涌誠追殺基層檢察官，大剌剌踐踏檢察獨立紅線、干預司法，試圖造成寒蟬效應，國家公器被糟蹋濫用，令人痛心。

劍青檢改指出，高涌誠於二○一九年間，以枝微末節的程序問題恣意彈劾，踐踏檢察獨立紅線，結果被職務法庭兩個審級狠打臉，如今卻無視「一事不再理」的基本法理，自己操刀就同一案重複彈劾，試圖殺雞儆猴。

依高的「超低起訴標準」，假如陳隆翔提起公訴，法院判無罪的話，是否就要彈劾及移送承審法官？「蔡總統，這就是您一再提名連任的監委嗎？」「陳菊院長，人權監察院就是這種人權法嗎？」

劍青檢改說，少數監委「自己本在經營律師事務所，又把司改當門好生意」，或與政治權貴結交投其所好，導致法治倒退淪喪，實為我國悲哀。

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