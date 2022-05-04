苗花東金馬布局》優勢難撼動 國民黨只怕內戰

國民黨現任花蓮縣長徐榛蔚連任勢在必得。（資料照）

2022/05/04 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨在苗栗縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣從未執政，年底九合一大選，五縣仍為泛藍優勢選區，除花蓮、台東是現任首長，爭取連任沒有懸念外，苗栗、金門、連江三縣只怕泛藍陣營內部同室操戈造成分裂，反而不太怕綠營。

對國民黨而言，苗栗等五縣是藍營優勢選區，無論外在環境為何，綠營幾難有翻盤可能，今年九合一大選也不例外。

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花東角逐連任無懸念

花蓮縣近年被視為前花蓮縣長、立委傅崐萁的「傅家天下」，傅去年底搭上國民黨主席朱立倫的「同舟計畫」回到國民黨，泛藍沒有分裂風險，傅妻、現任縣長徐榛蔚連任勢在必得。黨內認為，花蓮縣長選舉沒有懸念，徐的目標就是衝高得票數，超越自己。

台東狀況與花蓮類似。現任台東縣長饒慶鈴要角逐連任名正言順，前台東縣長黃健庭目前更擔任國民黨秘書長，熟悉台東地方政治生態，中央和地方較能連線，藍營分裂風險低。

苗栗縣長徐耀昌兩任將任滿，在整體態勢上，民進黨雖已提名前頭份市長徐定禎參選，但時代力量議員宋國鼎表態參選，泛綠未選先分裂，國民黨雖沒確定人選，依然有優勢。

金門縣長楊鎮浯已獲國民黨提名競選連任，但藍營先前曾面臨分裂風險。已重回國民黨的前縣長陳福海挺立委陳玉珍代表金門陳氏宗親會角逐縣長大位，在黨中央介入協調下，陳玉珍接受協調續留立院，但陳氏宗親會還沒做出進一步決議，仍有自推人選可能。

金門陳氏宗親 仍可能自推人選

金門在地人士指出，陳氏宗親會內部也有兩種聲音，一種聲音就是認為宗親還是要提自家的縣長候選人，不能缺席；另一派則指出，陳福海已推妻子角逐金門縣議員，若自己還要選縣長不合理，何況黨已提楊鎮浯，還開放其他同黨人士參選也太奇怪。

連江縣長選舉一向都是藍營內戰，現任縣長劉增應兩任任滿將卸任，副縣長王忠銘、地政局長曹爾元都有意角逐，國民黨擬開放同黨競爭。

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