苗花東金馬布局》超艱困選區 民進黨力求破蛋

民進黨考量，由總統府發言人谷辣斯．尤達卡，挑戰前縣長傅崐萁的花蓮王朝。（資料照）

2022/05/04 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨陸續展開縣市長提名作業。過去列為超艱困選區，且民進黨從未執政的苗栗縣、花蓮縣、台東縣等，將陸續徵召人選，力求「破蛋」；至於離島連江縣、金門縣，則傾向依循往例不提名。

民進黨在上述艱困縣市，連縣市議員或是基層民代選舉都相當弱勢，人才培育極為不易，歷次縣市長選舉，時常面臨缺乏能與藍營一搏的有力戰將，因此空降黨內人選，或與無黨籍或友黨的地方民代合作，也成為策略之一。

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花蓮考慮推谷辣斯上陣

針對民進黨「西岸最艱困縣市」苗栗縣，國民黨籍縣長徐耀昌將卸任，藍營人選仍未定。民進黨已徵召二○一九年加入民進黨的前頭份市長徐定禎。這也是徐定禎二○一八年以無黨籍身分與民進黨合作參選苗栗縣長後，第二度投入縣市長選舉。不過，民進黨在近幾次苗栗縣選舉，無論是合作或是自推人選，最好的得票率在三成多左右，與國民黨人選仍有一段差距。

花蓮縣則是現任國民黨籍縣長徐榛蔚挑戰連任。民進黨考量，由總統府發言人谷辣斯．尤達卡，挑戰前縣長傅崐萁的花蓮王朝。谷辣斯．尤達卡一路從桃園市府、民進黨不分區立委、行政院發言人，二○二○年後進入總統府歷練，綠營此一布局，也有循前民進黨花蓮縣立委蕭美琴經驗的前例，盼谷辣斯．尤達卡接手經營花蓮選區，拓展原民選票。

不過，谷辣斯．尤達卡過去曾被爆出二○一四年因酒駕被逮，並在爭議爆發後，表示願當終身反酒駕志工滅火。先前，民眾黨因提名有酒駕紀錄的縣市議員參選人而引發爭論，此事也讓綠營內部持續審視，若由谷辣斯．尤達卡披上戰袍的後續效應。

台東賴坤成表態 劉櫂豪願承擔

至於台東縣，前立委賴坤成已表態爭取徵召，並喊話過去已五度參選台東縣長的立委劉櫂豪，盼劉替他抬轎，若自己獲徵召就會辭去中小企業輔導基金會董事長職務。對於是否可能第六度參選，劉櫂豪低調表示「如果需要我承擔，願意勇於承擔」，黨內徵召仍待進一步整合。

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