現役女將官增為4人 創新高

陸軍馬防部政戰主任龔瓊玉晉升少將。（資料照）

2022/04/30 05:30

龔瓊玉、蕭人瑾升少將

〔記者吳書緯／台北報導〕為使權責相當、提升士氣，降低等待晉任期程，國防部修法縮短中少將、校尉級軍士官晉任的等候期，晉任作業從原先半年一次改為每月一次，新制自五月生效，首波適用的新科中將包含陸軍航特部指揮官張台松中將等人；此次也有兩位女性少將獲得晉升，分別是陸軍馬防部政戰主任龔瓊玉少將、國防部通資次長室發展規劃處長蕭人瑾少將，加上另兩位現役女性少將，創下國軍現役女性將官人數最多的紀錄。

下月起 晉任改為每月一次

國防部在二月預告「陸海空軍軍官士官任官條例施行細則部分條文修正草案」，將國軍中少將、校尉軍官士官晉任作業，由每半年一次改為每月一次，經過預告期後，府院同意實施，並核定自五月生效，也就是佔缺的中少將、校尉級軍官、士官，不用再經過最長半年的等待期，就可以在次月的一日晉任生效。

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軍方人士昨證實，首波適用新制的國軍中少將，已經在廿八日由軍種司令或單位主官完成晉任授階儀式。據了解，新科中將分別為張台松、海軍司令部政戰主任劉慶斌，以及戰機飛行員出身的國防部情報次長顏有賢等人。

新科少將則包含國防部軍事發言人孫立方、戰規司軍制編裝處處長賴文欽、陸軍六○二旅旅長游鑫魁、陸軍航基廠廠長蔡惠彣、陸軍金防部政戰主任張榮順等人。

不過，國防部昨未依往例公布五月份晉任中、少將的完整名單，只稱到六月底、十二月底會規劃由總統蔡英文舉行新科將官的「賀勉典禮」，屆時會公布晉任人員名單。

軍方特別指出，此次共有兩位女性上校晉升為少將，分別是龔瓊玉少將、蕭人瑾少將，加上目前已是少將的國防部政戰局副局長陳育琳、憲兵指揮部政戰主任辜麗都，共四位女性少將，為國軍史上最多。

蕭人瑾成空軍首位女將軍

值得一提的是，有別於另外三位女性少將為政戰官科，蕭人瑾曾任空軍通航聯隊副聯隊長，此次獲得晉任為空軍少將，也是空軍第一位女性少將。

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