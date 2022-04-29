黃健庭為朱抱屈 「後院常被自己人放火」

國民黨秘書長黃健庭昨表示，他擔任秘書長六個月來，感覺天天都在打仗，後院常常在失火，尤其放火的人還是自己人。（資料照）

2022/04/29 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫就任以來，屢遭黨內外批評，秘書長黃健庭昨為朱抱屈，認為他與朱立倫努力推動改革，黨內不但吝嗇給掌聲，動不動就毫不留情面的批評，他擔任秘書長六個月來，感覺天天都在打仗，後院常常在失火，尤其放火的人還是自己人，朱的辛苦可想而知。現在的朱立倫就是「忍辱負重」。

黃健庭昨接受廣播訪問表示，桃園市長提名不會排除任何人，民調也非唯一依據，羅智強的障礙在於地方反對，所謂網路聲量、粉絲數非提名標準。被問到是否會考量當事人意願，像民調最高的立委魯明哲無意參選，黨中央是否會強行徵召？黃說，如果最強的人是魯明哲，就會徵召魯，一切以勝選為最終考量，但如果地方願意共同支持羅智強，羅的民調也最高，黨中央當然就會徵召羅。

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黃健庭指出，先前說羅智強很弱，是桃園地方的反應，黨中央有詢問過地方意見領袖，大家一致不看好，黨籍市議員的支持度也很低，在三十一位國民黨議員中，只有不到一成的人願意支持。

黃健庭表示，最近羅智強與黨的溝通出了狀況，這與彼此的信任感被破壞有關，尤其朱立倫與羅智強私下的談話被轉傳出來，且內容選擇性、片面的，意思被扭曲，對黨與朱立倫造成傷害。

頻與黨中央交火

羅智強向朱致歉

羅智強昨接受網路節目專訪時，則為自己最近與黨中央隔空交火，向朱立倫與黃健庭致歉。他坦言自己反應過度，在抗壓管理出了問題，希望最後會是快樂結局。

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