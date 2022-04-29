林姿妙哽咽：受很多委屈 會繼續奮戰

宜蘭縣長林姿妙昨宣示參選爭取連任，對於捲入弊案風暴，她哽咽表示受很多委屈。（記者蔡昀容攝）

2022/04/29 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕捲入弊案風暴的宜蘭縣長林姿妙獲國民黨提名後，昨宣示參選爭取連任。林演說時一度哽咽，直指這段時間受很多委屈、很冤枉，做得這麼好，卻遭政治迫害和欺壓，強調做人清白，會繼續奮戰。民進黨提名的宜蘭縣長參選人江聰淵回應，只有心虛的人才會掩蓋真相胡亂牽拖。

江聰淵：心虛才會胡亂牽拖

對於宜蘭縣政府涉貪，林三度被檢方傳喚調查，林姿妙則說，「我們清清白白，沒有做壞事」，痛批此事是「選舉奧步」。身兼國民黨宜蘭縣黨部主委的議長張建榮、副議長陳漢鍾、羅東鎮長吳秋齡、前縣長呂國華等人齊聚宜蘭縣議會廣場力挺林姿妙，齊喊「勇敢起飛，敬好宜蘭」！

請繼續往下閱讀...

張建榮說，人在做天在看，民進黨政治迫害，實在沒天良，他保證林姿妙絕對沒有貪污，連任縣長絕對能做很好；國民黨籍議員莊淑如、楊弘旻、黃建勇、林岳賢、黃琤婷等人也替林姿妙喊冤，認為是民進黨干擾選舉的手段，是抹黑及司法迫害。

林姿妙說，擔任縣長後沒休過一天假，到處都能看見她，「整個宜蘭縣都是我的辦公室」，她深信為政者不該閉門造車關在辦公室裡規劃施政藍圖，而是要傾聽民眾聲音。

林姿妙說，三年多來她推動宜蘭及羅東轉運站等重大建設，還有很多工作未完待續，縣府會跟大家一起行動，讓宜蘭更好，呼籲鄉親與她站在一起，捍衛宜蘭的尊嚴。

江聰淵說，林姿妙獲提名，政治上的意涵，就是國民黨認同她的所作所為，為她涉的案件背書。但林有金額龐大的不尋常借貸，且持續數十年，不曾申報揭露，過程中疑點重重，才讓檢廉啟動調查，林未澄清外界質疑，卻試圖轉移焦點，只有心虛的人才會為掩蓋真相胡亂牽拖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法