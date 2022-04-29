將率團訪台 小倉將信：向世界宣傳日台強韌連結

日本自民黨青年局長小倉將信（左）和該局國際部副部長山口晉（右）對於青年局相隔近三年再度組團訪台，均表示高度期待。（駐日特派員林翠儀攝）

2022/04/29 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京二十八日報導〕日本自民黨青年局相隔近三年將率團訪台，青年局長小倉將信二十八日在自民黨總部召開行前記者會時表示，這次訪台不僅要向世界宣傳日台強韌的連結，也將就日台間諸多包括經貿及安全保障方面的實務課題進行討論，他很感謝台灣方面的協助和歡迎。

討論台灣申入CPTPP等議題

小倉預定下月三日率領青年局局長代理鈴木憲和、國際部長鈴木隼人和副部長山口晉與西野太亮四名幹部、日本青年會議所兩名幹部及工作人員共十一人訪問台灣，五天行程將晉見總統蔡英文、拜會副總統賴清德、黨政高層人士與地方首長。小倉也說，超黨派挺台議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司託付他一封親筆信，將轉交給蔡總統。

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此行他們也預定前往李登輝前總統的墳前弔唁，並參觀岸田文雄首相曾祖父在基隆的「岸田和服店」舊址，他強調這是對「日台友好羈絆」的再確認。

小倉在記者會中被問及今年是日台斷交五十年，此行是否就此有特別安排。小倉表示，他沒特別在意這件事，今年也是日中建交五十週年，日中關係對日本也很重要，但對他而言，台灣是日本無可取代的朋友，所以他有強烈念頭，今年一定要大力炒熱台日的關係。

小倉說，訪台不僅要向世界宣傳日台強韌的連結，還要就很多實務課題與相關人士進行討論，包括台積電（TSMC）赴日投資、台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的準備狀況，高鐵新車廂的採購議題，日台在基建部分將如何合作，另外還有安全保障的問題。

認同「台灣有事就是日本有事」

小倉與訪台成員之一的眾議員山口晉，二十七日在接受台灣媒體訪問時，也談到對台灣爭取加入CPTPP的建議，以及對前首相安倍晉三說的「台灣有事即日本有事」的認同。

小倉指出，台灣為了加入CPTPP已經修改了十一項相關法案，今年已修定了三項與日台關係有關的法案，看到台灣正逐步完成準備工作，他覺得很高興。他們這些對台灣有深入了解的議員，也會努力從旁協助。

俄羅斯入侵烏克蘭後，日本輿論對台灣有事的關心度大幅提高，對於安倍指「台灣有事就是日本有事」，山口和小倉均表認同。山口表示，這次俄羅斯入侵烏克蘭提高了日本的危機感，尤其是對擁核國家的中國、北韓和俄羅斯。他說，距離日本最近的就是台灣，日本在以日美同盟為基軸的同時，應就「台灣有事」的因應進行確實的準備。

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