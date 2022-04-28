民進黨通過中雲苗屏提名》 劉建國感謝蘇治芬 為農業首都奠基

民進黨昨宣布提名屏東縣周春米（右一）、苗栗縣徐定禎（右二）、雲林縣劉建國（左二）及台中市蔡其昌（左一）投入縣市長選戰。（記者叢昌瑾攝）

2022/04/28 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會昨通過徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長、立委劉建國參選雲林縣長、前頭份市長徐定禎參選苗栗縣長，並提名初選勝出的立委周春米參選屏東縣長。民進黨主席、總統蔡英文表示，今年底九合一選舉，會以「中央執政好成績，地方推薦好人才」目標，推出優秀縣市長人選。

蔡英文說，今年的九合一選舉，民進黨的「會做事」戰隊，已經逐漸成形。她再次強調，台灣是一個團隊，國家也是一個整體，民進黨推薦的縣市長候選人，最能夠和中央合作，也最能夠落實各種政策，提升政務推動的效率。

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周春米矢言榮耀屏東 徐定禎要讓苗栗脫貧

周春米於提名記者會上，感謝初選競爭的立委莊瑞雄、鍾佳濱，大家透過競爭，淬煉更豐富的民主價值。她是民進黨在屏東縣提名的第一位女性縣長參選人，將要創歷史、寫紀錄，成為屏東第一位女性縣長，榮耀民進黨、榮耀屏東。

二度參選苗栗縣長的徐定禎表示，他再次獲得提名，是沉重負荷，也是無上光榮，他會全力爭取勝選，結合全黨同志與地方菁英賢達共同努力，為苗栗縣的脫貧、脫困打拚，全力爭取勝選。

劉建國則先感謝前雲林縣長蘇治芬，為雲林農業首都打下歷史，並感謝農委會主委陳吉仲，一起推動農業四法。他也直指雲林縣長張麗善家族，中央跟地方思維或有不同，如果真的為人民打拚，很多不同都可以慢慢統合，但只願意為自己家族政治利益打拚，會讓中央給予地方的建設執行力延宕，「甚至連打疫苗都是家族成員優先施打」，難怪雲林縣幸福指數連續兩年倒數。

蔡其昌則細數，自己曾在台中市的「山海屯區」生活過，這樣的生命經驗讓他與台中「纏綿悱惻，難以割捨」，也對這城市充滿感情與想像。他從立法院助理一路做到立法院副院長，來自基層，了解市民、這個城市需要什麼。他說，台中不需要一個公關的市長，而是需要做事的市長，他會用他的行動力與規劃能力，把台中規劃得更好，讓市民安居樂業，他將用最團結的陣容，面對「勢均力敵，但我們會贏」的選戰。

蔡其昌表示，他將當「黏著劑」，團結協助中彰投苗民進黨的候選人，中台灣區域治理是大家要合作的議題，結合中央會做事團隊，把縣市發展做好。

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