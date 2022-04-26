陳儀深：舊金山和約 防台遭中共併吞

國史館與學界上週舉辦「舊金山和約及台北和約研討會」，引來中國國民黨與中國國台辦的批評。（資料照）

2022/04/26 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕國史館與學界上週六舉辦「舊金山和約及台北和約生效七十週年研討會」，引來中國國民黨與中國國台辦的前後批評。國史館長陳儀深昨受訪表示，「舊金山和約」確立台灣地位未定，本週四生效滿七十年，這是美國等國長年所持對台立場，是台灣免於被中國共產黨併吞的國際法基礎。台灣地位未定，專門打臉「台灣是中國的一部分」；呼應中共說法，形同邀請併吞台灣，對區域和平則更不利。

國民黨前天表示，過去馬政府執政時清楚說明，台灣主權移轉給中華民國，所謂「台灣主權／地位未定論」，是早被駁斥的無效理論。國台辦前天也聲稱，中華人民共和國未參與簽訂「舊金山和約」，因此是「非法無效的和約」。包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」在內的文件，也都確認了「大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割」。

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國共兩黨批評「舊金山和約」，並高舉「開羅宣言」。陳儀深受訪表示，從「舊金山和約」、「中美共同防禦條約」，到聯合國中國代表權之爭等，美國一再出現「台灣地位未定」說法。美國政府從一九五○年代到現在，對台灣就是這樣的認知，除非是「蒙著眼睛不看資料」。

陳強調，一九四九年間美國內部對台灣還是左右搖擺，但韓戰爆發趨於一致，放棄「開羅宣言」戰時文件說法，並於之後的「舊金山和約」奠定美中台關係。但包括過去馬政府及外交部都不去面對歷史變動的事實，僅「擷取某一歷史文件」，那是危險的。

陳儀深說，台灣地位未定，最不利是北京政府，因為地位已定「就是中國的」。國民黨沒有警覺與北京立場一致，如果呼應卻又不能代表中國，豈不形同邀請中共併吞台灣？這才更傷害區域和平。

陳儀深指出，冷戰開始美國協防台灣，就是彰顯台灣地位未定，這不只符合美國利益，也符合當時來台灣的蔣介石政府的利益。用開羅宣言凌駕「舊金山和約」，否定台灣未定論，等於否定美國立場。否定「舊金山和約」也等於否定「台北和約」，不也是否定自己的存在？他強調，現在台灣主權已定，這是立基於國民主權，屬有效的自決論，也符合聯合國憲章精神。

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