蔡其昌出戰台中？ 立院副院長掀卡位戰

立法院副院長蔡其昌若參選台中市長，將牽動立法院副院長職務異動，黨內已掀起卡位戰。（資料照）

2022/02/21 05:30

英系陳明文傳有意爭取 管碧玲、新系劉世芳等也被點名

〔記者楊淳卉／台北報導〕二○二二年台中市長選舉，民進黨提名人選仍未明朗，不過政壇傳出，若由立法院副院長蔡其昌參選，將牽動副院長職務異動，黨內已掀起卡位戰。對此，蔡其昌昨回應，沒有聽到任何須請辭的說法，過去也沒有一參選就得請辭的作法，應尊重每位候選人的選戰節奏。

請繼續往下閱讀...

蔡：過去也沒參選就得請辭的作法

蔡其昌表示，關於台中市長的選舉，他說過，「只要蔡主席與民進黨要我們上戰場，我們都一定義無反顧承擔，而且會團結戰到一兵一卒，直到光復台中」。

有關民進黨在台中市長選舉提名，新系支持的蔡其昌低調布局，不過現今未正式宣佈參選，立委何欣純也曾表達意願。此外，曾擔任台中市長的林佳龍，仍被視為可能的人選之一。

不過，黨內早在半年多前傳出，若蔡其昌獲得徵召，勢必得辭任立法院副院長及立委；屆時出缺的副院長一職，則傳出英系立委陳明文有意爭取，立委管碧玲、新系立委劉世芳等也被點名。

黨內：涉立委補選布局 待黨討論

不過黨內人士指出，即便蔡其昌被徵召參選，也不會是黨籍立委參選縣市長的唯一個案；況且辭立委又牽涉立委補選布局，因此參選者是否請辭、何時請辭等，都有複雜的選戰考量。

黨內人士說，依照過往經驗，立委參選縣市長所涉及辭任立委的細節，都是要待黨討論，並依照各縣市狀況再做一致的決定，不會一宣布參選馬上辭。此外，即使副院長出缺，接任人選也要看蔡英文總統的態度，此時就討論補缺議題，干擾及測風向的可能性居多。

民進黨目前正處理爭取連任的台南市、嘉義縣、高雄市三縣市提名，以及屏東縣長初選。黨內人士研判，上述縣市長提名在三月及四月中旬處理完畢後，黨內較可能再繼續處理人選較明朗的非綠營執政縣市，例如宜蘭縣、南投縣、雲林縣等，台中市提名可能還得再等等。

林佳龍動向 牽動雙北及中市提名

此外，林佳龍的動向與其在二○二二之角色，也是牽動民進黨台中市長布局進度的因素之一。黨內人士認為，儘管林佳龍主觀希望爭取台北市長提名，不過競選新北市或是台中市，也是可能選項，等於林一人牽動三直轄市的首長提名。由於林未曾表態「不選台中」，未來要看手握六都提名權的蔡英文的考量，以及蔡如何與林及其他可能參選者溝通意見，台中市長布局才會較明確。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法