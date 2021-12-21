公投全軍覆沒 林為洲：喊四個同意 造成與侯矛盾

國民黨公投小組執行長、立委林為洲昨直指，國民黨犯了嚴重策略錯誤，自推兩個公投案卻喊「四個都同意」，造成新北市長侯友宜等縣市長與黨中央矛盾。（資料照）

2021/12/21 05:30

〔記者林良昇、林欣漢／綜合報導〕四大公投結果出爐，國民黨全軍覆沒，國民黨公投小組執行長、立委林為洲昨直指，國民黨犯了嚴重策略錯誤，自推兩案卻喊「四個都同意」，造成新北市長侯友宜等縣市長與黨中央矛盾；不過黨務人士解釋，若不喊「四個都同意」會難以動員，投票率可能更低。

四大公投的投票結果均為不同意票大於同意票，喊出「四個都同意」的國民黨全線潰敗，林為洲上週六辭去國民黨副秘書長表示負責，但其他黨務高層無人跟進。

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對於公投遭民進黨逆轉，林為洲受訪表示，國民黨在公投裡犯嚴重策略錯誤，造成只有藍綠對決的基本盤出來投票，把「贏的局博到輸」。他直言，所謂「找戰犯」沒有切中要點，要點是策略錯誤。林為洲認為，國民黨只推「反萊豬」與「公投綁大選」兩案，後來喊成「四個都同意」，全面對抗民進黨的「四個不同意」，造成侯友宜、宜蘭縣長林姿妙等縣市長和中央黨部之間的矛盾。若開始就回到推動自己提出的兩個公投案，就沒有後面的矛盾，藍營大敗是意料中事。

黨務人士：不這麼喊 難以動

黨務人士則認為，在民進黨喊出「四個不同意」下，若不對著喊「四個都同意」，實務上難以動員，公民團體自提的兩案會更少人投票。

國民黨中央昨下午也召開中央工作會報，分析四大公投結果等議題，檢討範圍觸及選民接觸管道、催票方式，以及論述方式。

與會人士分析，民進黨僅催出約廿一％的「四個不同意」票，與藍營的廿％「四個同意」相當接近；且綠營執政的桃園市、基隆市、新竹市「四個同意」皆高於不同意，綠營二○二二選戰已出現隱憂。但他坦言，藍營也會針對中南部縣市補強，「沒有樂觀的空間、也沒有悲觀的權利」，只能全力以赴，繼續爭取中間選民的認同。

與朱關係 侯：友誼不變

此外，媒體昨天詢問侯友宜，公投結束後是否和國民黨主席朱立倫聯繫？侯表示，他跟朱很多事都是就事論事、友誼不變，聯繫的管道暢通無礙。

媒體追問，是否有想過要跟黨內修補關係？侯說，他會好好地為新北市民服務，先把自己的角色扮演好，他相信政黨也會盡力把人民的事情做好。

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