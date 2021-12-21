為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    竹竹併大家談

    江銘基。（記者蔡彰盛攝）

    江銘基。（記者蔡彰盛攝）

    2021/12/21 05:30

    合併升格後 交通問題將迎刃而解

    ●江銘基（新竹市南門綜合醫院榮譽副院長）：

    我是健保署醫療費用共同擬訂委員會的專家學者代表，身為新竹醫界在地耕耘數十年的一份子，很高興看到中央重視新竹合併升格。

    大新竹的合併升格實在有其特殊性，因為新竹縣市的創稅力高，竹科的產值又佔我國經濟重要地位，加上大新竹有許多科技公司外圍的產業供應鏈，這些得天獨厚、其他縣市難以取代的優勢，在在都使得大新竹合併勢在必行。

    新竹人都知道，縣、市分家後因為行政權責劃分，使得交通問題長期存在，一旦大新竹合併升格，輕軌就能實現，許多交通問題也將迎刃而解，大新竹的統籌分配款也能獲得更多，地方建設將更有餘裕，這都是新竹人引頸期盼的重大改變！

    行政一條鞭 事半功倍

    ●邱文賢（新竹市商業會理事長）：

    我在新竹科學園區四十一年，站在經商的立場，大家最希望政府能講求經濟、交通順暢、做好環保、水電無虞。這幾年新竹市在林智堅的執政下，各項建設改頭換面，大家有目共睹，而在竹科更能觀察到，縣、市制度不盡相同，而且資源不夠，使得縣、市分家做起事來無法達到一加一等於、甚至大於二的窘境。

    舉例來說，竹科管理局有些事情，一方面要照會市府、一方面又要照會縣府，這樣的行政效率，大家應該可想而知。

    目前基層的共識是大新竹合併升格能讓建設經費增加，且凡事一條鞭，頭前溪再也不是切割縣、市行政區的標記，大新竹如能順利合併升格，意味著凡事也將收到事半功倍之效！（記者蔡彰盛）

    邱文賢。（記者蔡彰盛攝）

    邱文賢。（記者蔡彰盛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    修地制法 綠各派系都連署
    2021/12/21 05:30

    修地制法 綠各派系都連署
    控顏寬恒送洗衣精涉賄 基進告發
    2021/12/21 05:30

    控顏寬恒送洗衣精涉賄 基進告發

    寶寶腸脹氣、絞痛？跟你挑選的奶瓶有關
    公投全軍覆沒 林為洲：喊四個同意 造成與侯矛盾
    2021/12/21 05:30

    公投全軍覆沒 林為洲：喊四個同意 造成與侯矛盾
    藍綠看2022 公投結果≠縣市長選舉
    2021/12/21 05:30

    藍綠看2022 公投結果≠縣市長選舉

    按下青春暫停鍵！伊正只靠這習慣
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播