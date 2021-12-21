江銘基。（記者蔡彰盛攝）

2021/12/21 05:30

合併升格後 交通問題將迎刃而解

●江銘基（新竹市南門綜合醫院榮譽副院長）：

我是健保署醫療費用共同擬訂委員會的專家學者代表，身為新竹醫界在地耕耘數十年的一份子，很高興看到中央重視新竹合併升格。

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大新竹的合併升格實在有其特殊性，因為新竹縣市的創稅力高，竹科的產值又佔我國經濟重要地位，加上大新竹有許多科技公司外圍的產業供應鏈，這些得天獨厚、其他縣市難以取代的優勢，在在都使得大新竹合併勢在必行。

新竹人都知道，縣、市分家後因為行政權責劃分，使得交通問題長期存在，一旦大新竹合併升格，輕軌就能實現，許多交通問題也將迎刃而解，大新竹的統籌分配款也能獲得更多，地方建設將更有餘裕，這都是新竹人引頸期盼的重大改變！

行政一條鞭 事半功倍

●邱文賢（新竹市商業會理事長）：

我在新竹科學園區四十一年，站在經商的立場，大家最希望政府能講求經濟、交通順暢、做好環保、水電無虞。這幾年新竹市在林智堅的執政下，各項建設改頭換面，大家有目共睹，而在竹科更能觀察到，縣、市制度不盡相同，而且資源不夠，使得縣、市分家做起事來無法達到一加一等於、甚至大於二的窘境。

舉例來說，竹科管理局有些事情，一方面要照會市府、一方面又要照會縣府，這樣的行政效率，大家應該可想而知。

目前基層的共識是大新竹合併升格能讓建設經費增加，且凡事一條鞭，頭前溪再也不是切割縣、市行政區的標記，大新竹如能順利合併升格，意味著凡事也將收到事半功倍之效！（記者蔡彰盛）

邱文賢。（記者蔡彰盛攝）

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