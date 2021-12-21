修地制法 綠各派系都連署

立法院民進黨團總召柯建銘提出「地方制度法第四條條文修正草案」，將列入廿四日院會的報告事項。（資料照）

2021/12/21 05:30

〔記者謝君臨／綜合報導〕為促成「大新竹合併升格」，立法院民進黨團總召柯建銘提出「地方制度法第四條條文修正草案」，並一一致電黨籍立委爭取支持。柯表示，截至昨日有近五十位委員連署，各派系都有人，送程序委員會後也有委員補簽。對於有委員因派系壓力撤簽，柯表示「尊重」，要外界不必見縫插針。

柯建銘表示，從新竹縣、市的人口結構、歷史軌跡，到近日的公投結果可知，合併對我們（指民進黨）不利，要怕的是我們，而不是他們（指國民黨），但作為在地新竹人，這個問題不能迴避。「我必須挽起袖子和智堅一起打仗，我跟智堅說，要拚了，不是為了個人」，不要推給因人設事，前新竹縣長邱鏡淳也倡議過。

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柯建銘呼籲，大家要拋棄政治利益來看待此事，若主張政治利益，民進黨就不會要合併升格；並提到自己家族在新竹歷經八代，「這是養育我們的地方，我們當然希望地方發展」。

對於修法時程，柯建銘僅表示，草案將列入廿四日院會的報告事項，後續就照程序走，先把正當性做出來，大家在反對什麼講清楚，再講後續。柯說，十七日提出草案後，當天即有超過卅位委員連署，他昨天一個一個打電話爭取黨籍立委支持，連署人數已近五十人，還有委員要補簽。

柯建銘指出，現今是數位治理時代，大學、醫院都在整併，要考慮綜效，縣市合併和公司治理一樣，「歷史會看待大家的表態，老兵要為新竹打最後、最重要的一戰」。

柯建銘：

為新竹打最後一戰

民進黨英系掌門人、立委陳明文昨強調，他尊重柯建銘所提出的草案，但他仍認為台灣的國土規劃必須以宏觀的視角討論，落實「縣市平權、國民平等」；他也希望行政院能提出行政區劃版本，讓此議題被廣泛討論。

現行地制法第四條第一項規定，「人口聚居達一二五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。本次提出的修正草案並未調整人口數，僅改了一個字，將「且」改為「或」，由此也可避免外界質疑修法是為了「大新竹合併升格」量身打造。

行政院長蘇貞昌昨天視察桃園機場，受訪時表示，竹竹合併不但符合大多數竹竹民眾的意識，這讓台灣的半導體產業最大聚落，能更有力整合，且蔡總統已經有明確指示，行政院會就相關配套，努力做到更完整。

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