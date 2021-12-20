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    拒三接遷台北港 新北八里逾半數投不同意

    三接遷離公投，台北港所在地的八里區，不同意票比同意票多了一六三三票，圖為台北港空照圖。（資料照）

    三接遷離公投，台北港所在地的八里區，不同意票比同意票多了一六三三票，圖為台北港空照圖。（資料照）

    2021/12/20 05:30

    〔記者林欣漢／新北報導〕三接遷離桃園觀音大潭（珍愛藻礁）案的公投結果出爐，新北市的同意票只比不同意票多了一九二票，但在台北港所在地的八里區，不同意票比同意票多了一六三三票；八里區多位民意代表強調，多數的地方民意都反對三接遷到台北港，這項公投具體展現地方的民意實情。

    根據新北市選委會資料，第二十案「三接遷離」在新北市的同意票是七十二萬一二五九張，同意比例是五○．○一％；不同意票有七十二萬一○六七張，不同意比例是四十九．九九％，只相差一九二票。但如果以台北港所在地的八里區來看，同意票五五四一張，同意比例降為四十三．五八％，不同意票多達七一七四張，不同意比例提高到五十六．四二％。

    選區包括八里區的國民黨籍立委洪孟楷指出，八里居民長期來已承受污水處理廠、垃圾焚化廠、掩埋場、高危險油槽等嫌惡設施，桃園的環境要保護，八里的環境也絕不能妥協，他堅決反對任何嫌惡設施再設在八里，台北港作為亞洲的主要港口，貨櫃運能、綠能產業及物流進出口這三項，才是台北港的定位及發展方向，不受政黨輪替的改變而有不同。

    當地的民進黨籍市議員鄭宇恩表示，有環團主張台北港是三接遷移的替代方案，在公投之前，地方的反彈聲浪就不曾間斷，八里居民投出過半數的不同意票，強烈表達絕不同意三接遷移到台北港。

    當地的國民黨籍市議員陳偉杰也說，八里區的嫌惡設施已經夠多了，多數的地方民意都反對三接遷到台北港，希望中央對能源政策要妥善規劃，不要把問題丟給地方政府或民眾去面對。

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