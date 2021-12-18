4項公投案 今決戰

2021/12/18 05:30

〔記者李欣芳、施曉光、簡惠茹、吳書緯／台北報導〕重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁與公投綁大選等四大公投案今天舉行投票，蔡英文總統、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌等府院三巨頭昨南北趕場、全面催票，力陳為了台灣未來的穩定發展，大家一定要站出來，投下四個不同意，讓台灣繼續向前走！

蔡總統催票 請大家一定要站出

在投票前夕，朝野政黨均舉辦動員造勢活動，民進黨在台北和高雄兩地舉辦大型公投說明會，國民黨則在台北中正紀念堂發起「民主守夜」活動。

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蔡英文先後在高雄、台北公投說明會上強調，台灣隊一定要守住台灣防線，投下四個不同意。蔡還說，她想請求台灣人民理解國家處境，以及生存發展的必要，讓國際社會看到台灣的決心，克服中國的政治干擾，因此反對美豬進口這題，是重中之重，希望大家支持投下不同意。

蘇貞昌呼籲民眾「今天當國家的主人，為國家未來做決定」，每個人也要承擔後果，今天要出來投四個不同意，讓台灣穩定向前走。

國民黨主席朱立倫在「民主守夜」活動表示，今天沒有個人或政黨的輸贏，只有台灣民主的勝利，他呼籲民眾投下四個同意。

1982萬人有權投票 首投族67萬

本次投票權人人數為一九八二萬五四六八人，其中，首次參與公投的「首投族」為六十七萬六三三二人。根據公投法規定，公投案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。因此，各公投案的同意票，必須達到四九五萬六三六七票，且多過不同意票，才能通過公投案。

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