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    贏韓國關鍵時刻 蔡英文：請投4個不同意

    民進黨中常會昨移師高雄舉行，主席蔡英文向南部鄉親喊話，星期六用四個不同意延續南台灣發展，用四個不同意讓台灣走出去。（記者李惠洲攝）

    民進黨中常會昨移師高雄舉行，主席蔡英文向南部鄉親喊話，星期六用四個不同意延續南台灣發展，用四個不同意讓台灣走出去。（記者李惠洲攝）

    2021/12/16 05:30

    民進黨中常會移師高雄 籲鄉親站出來延續南台灣發展

    〔記者王榮祥／高雄報導〕公投決戰倒數四十八小時，民進黨中常會昨移師高雄，黨主席蔡英文感謝南部鄉親五年多來相挺，讓民進黨能夠穩健執政，讓台灣在正確方向前進。蔡強調，過去大家常說好想贏韓國，現在正是關鍵時刻，如果鄉親覺得台灣經濟發展是在正確方向上，請大家週六投下四個不同意。

    民進黨中常會昨在高雄蓮潭會館舉行，蔡英文與高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安同台催票，接力宣講公投四個不同意。

    四年後人均GDP 有望超越韓國

    蔡英文指出，過去大家常說很想贏韓國，現在正是關鍵時刻。台灣經濟成長率已連兩年贏韓國，依國際組織預測，只要台灣維持現在成長速度，二○二五年台灣人均GDP就有機會超過韓國，如果覺得台灣經濟發展是在正確方向，請大家週六投四個不同意、讓台灣更有力。

    蔡英文表示，南台灣經濟正大步向前走，像高雄就有不少好消息，台積電來了、美國與德國高科技業者也一個接一個來投資，南台灣科技廊帶越來越完整。除了拚招商，要拚的還有一件事，就是週六公民投票，公投跟台灣發展有關，跟每一個人生活有關，尤其是跟南台灣的發展、南部鄉親的生活也相關。

    她說明，第一個關聯就是南台灣需要安全、穩定、環保的能源。民進黨策略跟步驟很明確，在北部興建天然氣第三接收站，用燃氣取代燃煤發電，除提供穩定供電，也能改善南部空污，要拜託南部鄉親一同改善空污問題。

    第二個關聯就是南台灣經濟要持續接軌國際。當外商紛紛來投資時，在地農產品、特別是令人感到驕傲的台灣豬肉也要外銷國際市場，要讓國際社會相信台灣人做生意是有原則、有信用的，相信科學更願意遵守國際標準。

    政策若反覆 外商難放心投資

    第三個關聯就是南台灣的投資要落實，不能缺少穩定民主環境。如果民粹凌駕民主、政策反反覆覆，外商還能放心投資台灣嗎？尤其在南台灣，近來投資越來越多，所以星期六公投對南台灣非常重要，對每位南部鄉親生活更是無比重要。

    她強調，最後關鍵七十二小時，請大家一起站出來呼籲身邊親朋好友，用四個不同意延續南台灣發展，用四個不同意讓台灣走出去。

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