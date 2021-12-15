布林肯︰台海和平 是美國持久不變利益

美國國務卿布林肯（路透）

2021/12/15 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿布林肯十四日訪問印尼，發表印太政策演說，強調美國將會擴大與亞洲夥伴的軍事、經濟聯盟關係，力抗中國在印太地區愈加強勢。布林肯也重申對台灣的承諾，表示台海和平穩定是美國持久不變的利益。

布林肯說，拜登政府致力於維護印太地區的和平與繁榮，並且將透過提升、形成新的聯盟關係，以及確保美軍維持「競爭優勢」來達成這一點，「威脅正在演進，我們的安全手段也必須隨之改變，為此，我們將憑藉我們最強大的實力：我們的聯盟和夥伴關係」。

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布林肯提出美國的印太政策願景著重五大核心要素，包括自由、開放的印太，在區域內、外形成更強大的連結，促進廣泛的繁榮，協助打造更有韌性的印太，以及促進印太的安全。他說，美國「將採取一套將我們與盟邦、夥伴的外交、軍事、情報等所有國力工具更緊密交織的戰略」，包括美國與亞洲國防工業的連結、供應鏈的整合，以及科技創新上的合作。

批北京侵略印太各國 重申南海航行自由

布林肯批評北京「從東北亞到東南亞，從湄公河到太平洋島國」的一系列「侵略行徑」，包括「宣稱公海是他們所有」，以及透過補貼國有公司扭曲公開市場、利用貿易限制打擊挺身對抗的國家等，「這個區域的各國希望這種行為有所改變，我們也是」。

他說，美國決心要確保南海的航行自由，北京在南海的行徑威脅每年價值超過三兆美元的商務活動，「這也是為何台海的和平穩定於美國有持久不變的利益，這與我們的長期承諾一致」；美國也會與澳洲、日本、菲律賓、南韓和泰國這五個區域盟約國，「形成更堅強的聯繫」，並與東南亞國家協會（ASEAN）培養更堅定的夥伴關係。

布林肯表示，「捍衛這套基於規範的秩序，並非要壓制任何國家，而是要保障所有國家有權利選擇自己的道路、免於受到脅迫和恫嚇」，「這不是以美國為中心或者以中國為中心的區域之間的較量，印太是自己的區域」，他強調外交依舊是美國避免美中競爭偏離、陷入衝突的優先手段。

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