延長役期？ 國防部：依敵情威脅評估中

國防部常務次長房茂宏表示，役期延長事涉部隊編組調整、擴充，投入資源也要增大，後續會依據敵情威脅進行整體評估。（記者塗建榮攝）

2021/12/14 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨審查法案，朝野立委對後備改革、役期等政策表達關切。國防部常務次長房茂宏表示，役期延長事涉部隊編組調整、擴充，投入資源也要增大，後續會依據敵情威脅進行整體評估，仍在評估中，尚未完成。

外交及國防委員會昨天審查「妨害兵役治罪條例刪除第廿一條條文草案」，並邀國防部副部長王信龍、國防部常務次長房茂宏等列席報告、備詢。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委江啟臣質詢指出，針對延長義務役期的議題，國防部長邱國正日前提到要「審慎評估」，但國防部似乎沒有主見？房茂宏答覆，義務役期延長事涉部隊編組調整、擴充，投入的資源要增大，因此，部長邱國正說要審慎評估的態度是對的。

江追問，國軍是否有在評估延長義務役期？房回應，「有在評估」，但尚未完成。房隨後回應國民黨立委廖婉汝質詢時也說，後續將依據敵情威脅整體評估。

房茂宏表示，很多人以四個月軍事訓練役期，衡量國軍戰力「是不公允的」，這是因為志願役以募兵為主，且編現比也達到九十％、役期長達四年，現在的戰力比以前還強。

國防部「全民防衛動員署」將自明年元旦正式運作，王信龍表示，全動署計畫於本月卅日揭牌，大部分人員已經到位，部分文職人員在明年元旦後進行徵選。現已開始製作「全民國防手冊」，內容律定各項防空避難、戰災、動員機制等問題，預計明年三、四月完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法