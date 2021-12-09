薛瑞福示警︰萊豬開放若被翻轉 台美關係走回頭路

薛瑞福。（資料照）

2021/12/09 05:30

〔記者楊淳卉、楊丞彧、陳昀、呂伊萱／台北報導〕「反萊豬」等四項公投下週六將登場，美國國防部印太安全事務前助理部長薛瑞福昨透過直播節目指出，台灣不應做出會讓自己更加孤立的決定，若台灣透過公投翻轉現行政策，不但會影響台美貿易關係，台美雙邊關係可能因此走上回頭路。

「台灣不應做出讓自己更加孤立的決定」

薛瑞福昨受邀與前駐美國代表處政治組長趙怡翔進行視訊對談，討論台美經濟安全以及萊豬公投可能對台美關係產生的影響。

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薛瑞福表示，台灣是美國第九大貿易夥伴，在農業貿易方面更排名第六，他認為蔡總統開放萊豬進口是政治勇氣的展現。他強調，基於美國一貫立場，萊豬議題是必須解決的重大障礙，美方才可能進行進一步的自由貿易對話及其他提升雙邊貿易關係的作為。如果最終台灣透過公投翻轉現行政策，他擔心這不但會影響台美貿易關係，也會對整體的政治關係造成負面效應，台美雙邊關係可能因此走上回頭路。

薛瑞福提到，台灣現在面臨來自北京的各項壓力及企圖孤立台灣的狀況，不應做出會讓自己更加孤立的決定，反而應該做出會強化夥伴關係，以及強化自己在區域及世界地位的選擇。

吳釗燮︰反萊豬公投如鐵軌放石頭 明知會翻車還硬推

此外，立法院外交及國防委員會昨天就「反萊豬公投結果政府可能因應作為」，邀外交部長吳釗燮、經濟部政務次長陳正祺等官員列席報告備詢。吳釗燮昨指出，食安要以科學為證據，用公投決定科學就是民粹，不是民主更是反智；國民黨明知反萊豬公投會傷害國家利益與台美關係卻硬推，就像在行進間火車的鐵軌上放石頭，明知會翻車卻仍執意這樣做，再問政府怎麼承受衝擊。他不禁想問國民黨，硬推反萊豬公投的目的究竟為何？

陳正祺提到，先前美國貿易代表署每年報告都指責我國未遵守國際貿易規範，去年八月底我國決定開放美國含萊劑豬肉進口後，美國貿易代表署馬上復談貿易暨投資架構協定（TIFA）。而歐盟被裁罰案例，正好證明不開放萊豬違反國際規範。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮也指證，反萊豬公投若過，衝擊TIFA談判將是對我國最大的傷害。

對於吳釗燮指萊豬是科學議題，如果把科學議題放在公投上，這就是民粹、這就是反智。國民黨立委江啟臣昨痛斥，民進黨立委二○一二年曾在立法院提案發起「反萊牛公投」也是反智嗎？外交部長竟反對人民作主、謾罵人民，應向全民道歉。

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