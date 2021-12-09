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    朱：用正義力量打贏公投戰爭

    國民黨主席朱立倫昨與黨籍立委蔣萬安（右），向民眾宣講公投四個都同意。 （記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫昨與黨籍立委蔣萬安（右），向民眾宣講公投四個都同意。 （記者廖振輝攝）

    2021/12/09 05:30

    〔記者林良昇、賴筱桐、周湘芸／台北報導〕一二一八四大公投倒數計時，國民黨昨下達催票令。黨主席朱立倫表示，民進黨自稱是「台灣隊」，卻「處處與台灣人民作對」，還用各種方式希望大家不要站出來投票，但國民黨呼籲大家站出來，用正義力量打贏這場公投戰爭。

    距離年底四大公投不到十天，國民黨全體總動員，昨召開記者會下達催票令。朱立倫批評，四公投案都是站在民眾腳步，為了人民健康、民主、能源、經濟，民進黨對公投喊出「台灣隊」，但是卻是「處處跟人民作對」。十二日國民黨會結合民間團體的「秋鬥」活動，共同發聲；十七日則共同為民主守夜，點亮手機成為點點星光；十八日星火燎原，走進投票所投下公投票，只要大家願意站出來，每個公投都會過關。

    外界認為新北市長侯友宜對四大公投遲不明確表態，朱立倫昨重申，不要被民進黨見縫插針，每位民代、縣市長都用各自的方式、行動，展現對公投的支持。朱也強調，他隨時可以與侯溝通，「侯市長還需要別人跟他溝通嗎？」

    另外，國民黨今晚將在新北市新莊體育館前廣場舉辦公投說明會，前總統馬英九、朱立倫等人將上場助講，外界關注侯友宜是否與馬、朱同台。侯昨天受訪回應，每個人在自己的工作崗位上，可以用很多方式表達對人民健康的關心，市府的責任是守護人民健康、安全，把自己的角色扮演好。

    公投表態？侯：尊重民意

    侯友宜說，這段時間他對於公投議題都有表示態度與關心，例如萊豬不是政治問題，是食安議題，應好好守護民眾的健康、安全，才是身為市長應盡的責任。

    至於其他三項公投是否都同意？侯友宜表示，許多議題要用專業科學論證、理性說明，最重要的是尊重民意，有權有責的中央，也要負起責任。

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