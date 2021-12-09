三接若遷台北港 管線經廢彈海拋區

三接選址爭議

2021/12/09 05:30

〔記者羅綺、涂鉅旻、黃佩君、李欣芳、陳昀、周湘芸／綜合報導〕環保團體建議將桃園市大潭電廠的中油第三天然氣接收站，遷往新北市台北港既有閒置港區，並對外公布設置圖及海管路徑。不過，軍方高層昨透露，台灣西北方近海，有一處第二次世界大戰期間設立的廢彈拋棄區，若依照環團提出的海管鋪設方案，天然氣管線恰好會經過此區域，存在重大安全疑慮。

針對環團建議 軍方：不是安全的主意

國軍昨證實，海軍海圖的廢彈拋棄區，是沿用日本、美國海圖所劃設。軍方高層透露，台灣西北方近海確實有二戰期間的廢彈拋棄區，由於時日已久，難以清查數量，若要在此海域鋪設天然氣接收管線，「不是安全的主意」。

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潘忠政：不排除政府找理由推託

對此，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，民國一○三年三接的可行性評估報告，台北港就是替代方案，在公投進入倒數之際，才爆出有廢彈的消息，不排除是政府在「找理由推託」，為財團解套。

新北市長侯友宜認為，三接議題經過很多專業評估，目前沒有設在台北港的規劃；至於公投結果，地方尊重民意選擇與判斷。

經部：早說有廢彈區 還有航安疑慮

針對廢彈拋棄區爭議，台灣中油昨表示，在過去三接站址評估報告中，就已指出台北港海域有廢彈海拋區，可行性仍有待評估。經濟部也強調，已多次指出台北港不只廢彈海拋區問題，還包括交通部明確表示航道有航安疑慮。

此外，潘忠政、反萊豬公投領銜人林為洲、國民黨立委李德維、民眾黨立委蔡壁如昨開記者會指控，七日清晨突襲桃園大潭三接施工地點，發現棧橋鋼樁直插藻礁、還有混凝土覆蓋，痛斥蔡政府、蘇揆聲稱三接沒有蓋在藻礁上是睜眼說瞎話，一場騙局。

對此，經濟部昨澄清，用棧橋放管線的方式，是藻礁保護最大化的工法，在二○一八年的環評中就已經說明，沒有欺騙的問題。「三接外推後，已讓整個藻礁G1、G2區都完整保存下來」。

經濟部強調，管線不會飛，沒辦法懸空接電廠，若依照二○一五年馬政府的方案，三接本來會蓋在藻礁上，如今已參考環團與專家意見，外推至離岸一．二公里，只興建鏤空棧橋，再用管線接回儲槽跟電廠。

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