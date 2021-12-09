貢寮人心聲：終結核四惡夢

立委賴品妤（右一）8日出席「貢寮居民千人連署訴心聲，反對核四最後一戰」記者會。（記者塗建榮攝）

2021/12/09 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕重啟核四公投邁入倒數，新北市貢寮在地居民發起「貢寮人寫給每一位台灣人的信」行動，揭露地方如何受到侵擾、危害，不到三天破千人響應。民進黨立委賴品妤、洪申翰昨開記者會聲援，希望台灣人聽見貢寮人心聲，終結他們的核四惡夢，賴品妤也帶頭高喊「國民黨到貢寮來！面對貢寮人！不要躲起來！」

賴品妤表示，二○一四年前總統馬英九封存核四，很多鄉親以為終於邁向反核四尾聲，沒想到努力三十多年後仍被核四糾纏，核四始終未被原能會核可安全，也被監察院糾正多項缺失，二十幾年都沒能興建完成，根本是「核電界爛尾樓」，也無法符合各國陸續修嚴的核安法規，希望全台民眾同理貢寮人、新北人、東北部人，幫助他們脫離核四惡夢，終結核四。

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洪申翰說，若不是貢寮的長輩們近四十年來持續監督，核四很可能早就運轉；鄉親們也很納悶，為什麼貢寮人的命運由全台灣公投決定，卻沒人來聽聽他們的聲音？「朱立倫、馬英九，你們為什麼不願意來聽聽地方上的聲音？」

鹽寮反核自救會前會長吳文通表示，近四十年前當年鴨霸的國民黨政府未與地方協調、未經同意就在貢寮興建核四廠，在地居民曾發起連署反對，沒想到現在又要重來；馬英九封存核四是因為不敢自己決定、不想當歷史罪人，「為什麼現在又說核四可以用呢？這樣不負責任的人說的話有信用嗎？」

貢寮真理里里長趙瑞昌指出，重啟核四公投領銜人黃士修聲稱核電廠附近居民多數不反核，這不是事實，「黃士修你要嗆，就來貢寮跟鹽寮自救會嗆，我們來真正探討核四」。

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