專家：4個月役男管教要合理 射擊宜精進

現階段四個月軍事訓練役男僅學習步槍「臥射」，軍事專家認為應審酌納入步槍立射、跪射等實用課目。（圖取自中華民國陸軍臉書）

2021/12/08 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國兵役制度已朝募兵制發展，立法院法制局近日撰寫報告指，除非增加役男軍事訓練時間，否則連衛哨勤務等都非常勉強。軍事專家認為，四個月軍事訓練役男仍可訓練滿足營區、戰場警戒，甚至城鎮作戰任務；但國軍幹部能否落實合理管教，並審酌納入步槍立射、跪射等實用課目，都值得研議與精進。

立法院法制局 籲增加役男訓練時間

國防部近期調整政策，部分軍事訓練役男須到部隊歷練，立法院法制局報告指出，軍事訓練役男分發到部隊服役，就公平性而言正確，但除非增加軍事訓練時間，否則連衛哨勤務、營區整體安全防護等都相當勉強，奢望還要與常備部隊搭配訓練。

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軍事專家、「全球防衛雜誌」採訪主任陳國銘認為，軍事訓練役男雖只受訓四個月，但都是可用之兵，得以成為陸軍基層步槍兵、操作迫擊砲等小單位團體武器，可投入營區、戰場警戒，甚至城鎮作戰等任務。國防部長邱國正現推動強化單兵訓練、增加部隊歷練的政策方向正確，可以使軍事訓練役男具備更強戰力。

管教難拿捏 「幹部不太敢得罪役男」

但陳國銘提醒，現階段國軍幹部不太敢得罪軍事訓練役士兵，亦可能出現管教困難，或難以拿捏管教尺度等問題，軍方務必審慎思考解決之道；另外，現階段軍事訓練役男僅學習步槍「臥射」，但並非任何戰場環境都適合趴臥，國軍應思考加入「立射」、「跪射」等實用射擊姿勢。

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