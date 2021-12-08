李篤中涉違法參與中國科研11年僅罰30萬 監院：教部查證欠積極

台灣大學化工系終身特聘教授李篤中涉嫌自二○○九年起，未經許可主持中國研究計畫，期間長達十一年。（資料照）

2021/12/08 05:30

監委質疑罰金嚇阻效果

〔記者吳書緯、林曉雲／台北報導〕台灣大學化工系終身特聘教授李篤中涉嫌自二○○九年起，未經許可主持中國研究計畫，期間長達十一年；教育部調查後，認定李違反「兩岸人民關係條例」，但僅裁罰三十萬元。監察院昨表示，教育部查證顯然欠積極，促請教育部強化查核作為，且為防範國家重要科研技術外流，教育部應與科技部全盤檢討現行法規不足之處，予以強化。

教育部：研議落實法規

教育部對此表示，後續將與各有關主管機關共同會商研議，持續強化落實相關法規及政策之規範。

請繼續往下閱讀...

調查監委指出，教育部去年接獲檢舉，李篤中以中國哈爾濱工業大學名義，主持中國國家自然科學基金會三項研究計畫長達十一年，違反兩岸條例，經查處後予以裁罰，但裁罰金額僅三十萬元，與李不法所得間顯有落差，外界懷疑能否達成嚇阻效果。

調查報告指出，為防範國家重要科研技術外流，請教育部與科技部全盤檢視現行法制規範不足之處予以強化；另為防止國家核心關鍵技術的營業秘密，遭中國所設立或實質控制各類組織、機構、團體或其派遣之人侵害，促請陸委會允應會同相關部會積極研議改進措施。

監察院調查也發現，李篤中於另所國立大學相關網站得獎感言資料上，自承擔任「中國教育部長江學者講座教授」；對此，教育部也承諾將與學校確實查處釋疑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法