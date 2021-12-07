自由日日shoot》中二選區激戰 已簽分12件妨害選舉案

因應公投與中二補選，台中市警局局長蔡蒼柏（前站立）昨天在烏日分局召開選舉安全維護及查察會議，將加強查緝賄選買票及選舉賭盤。（記者陳建志攝）

2021/12/07 05:30

〔記者楊國文、陳建志、林良昇／綜合報導〕台中第二選區立委補選案選情激烈，日前檢方一口氣傳訊四位里長、廿二位選民調查後均請回，引起高度重視。依法務部最新統計指出，台中檢方至本月三日已簽分賄選等十二件妨害選舉案件偵辦中。

蔡清祥：查賄絕無政治考量

立院司法及法制委員會昨邀請蔡清祥及多位檢調首長專題報告「選舉、公投政治偵辦爭議」。蔡清祥受訪表示，司法一定是秉公處理的，查察賄選絕對沒有政治或是顏色的考量。

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法務部專案報告指出，針對中二立委補選案，台中地檢署已成立「查察賄選防制暴力執行小組」，至本月三日為止，已分案偵辦賄選等十二件妨害選舉案。

為鼓勵民眾檢舉賄選，台中地檢署將自本月九日起至明年一月九日投票日為止，安排廿四小時專人專線檢舉電話，並安排檢察官值班，務求在「第一時間」查察賄選。

另外，為因應即將到來的公投與中二選區立委補選，台中市警局昨天由局長蔡蒼柏率同刑事警察大隊等單位，前往烏日分局召開選舉安全維護及查察會議，宣示將全力執行各項選舉查察工作，防止金錢、暴力或賭盤等介入。警方呼籲，民眾如報案後據而查獲賄選等違反選罷法案件，依案情將可獲取最高一千萬元的檢舉獎金。

藍批濫用國家機器恫嚇選民

中二選區立委補選參選人顏寬恒陣營日前被質疑政見說明會的小吃很豐盛，還有網紅前往打卡拍照上傳臉書，菜色包括焢肉、炒蝦、黃瓜炒香腸、白菜魯等，現場人潮不斷，台中地檢署事後傳喚里長與里民，立法院國民黨團昨開記者會聲援顏家。

國民黨團總召費鴻泰指出，台中這次大規模調查、約詢，讓人感受到是在恫嚇選民。他反問，民進黨議員在公投說明會也送麵包、口罩等將近百元，是不是也該比照調查？

國民黨立委鄭麗文說，中二選區里長炒米粉邀請里民辦理年終感恩餐會，邀請長年與他們一起配合、支持的民代，都是行之有年的地方習俗，沒有違法，不料今年卻風聲鶴唳，還有里長被約詢後住院，是誰的命令讓檢調必須動手？根本是濫用國家機器恫嚇選民。

國民黨立委江啟臣表示，民進黨十一月中旬在台中的一場公投宣講，該場合有副總統賴清德、中二選區補選立委參選人林靜儀，現場也有請入選米其林美食的台中肉圓，檢調是不是也要查？

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