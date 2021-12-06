共機頻擾台 美防長︰像軍事預演

美國國防部長奧斯汀四日出席在加州舉行的「雷根國防論壇」時，再度表達挺台自我防衛決心。（美聯社）

2021/12/06 05:30

強化自衛能力 「我們會設法為台灣做得更多」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國軍機近年頻繁越線侵擾台灣防空識別區（ADIZ），持續引起美國政府關切。美國國防部長奧斯汀四日在一場論壇上表示，中國的軍事活動「看起來像是預演」，但美國不畏懼挑戰和競爭，仍將致力支持台灣自衛的能力，「我們會設法為台灣做得更多」，並強化與印度—太平洋地區盟友關係，同時與民間企業合作發展高科技，以保持對抗中國的優勢。

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奧斯汀出席加州錫米谷舉辦的「雷根國防論壇」時，針對中國軍機頻頻擾台一事表示，「這看起來像是他們在探索自身真正的實力，很像是預演」。不過，美國除將堅守美方的「一中政策」，也會恪守《台灣關係法》承諾，支持台灣保有自衛能力，同時也保持美國的能耐，以抵抗任何可能危及台灣人民安全的武力行動，「我們會設法為台灣做得更多」。

奧斯汀進一步表示，美國觀察到中國在印太及全球其他區域的活動「令人不安」，中國以其最快速度發展軍事能力，但某些脅迫行動讓美國及區域夥伴十分擔憂。甫訪問印太七國的奧斯汀透露，盟邦紛紛呼籲美國「繼續在印太區域發揮穩定作用」，「美國當然會這麼做」。這意味美國將與盟邦舉行聯合軍事演習、深化研發關係，並鼓勵歐洲國家在印太地區承擔更多安全責任。

奧斯汀坦言，中國是目前唯一有能力透過經濟、外交、軍事和科技力量，持續對穩定、開放的國際體系發起挑戰的國家，中國領導階層更不諱言對現行秩序的不滿，以及想取代美國全球領導地位的企圖，因此美國將與盟邦合作制衡中國，但不會尋求對立或衝突，也無意開啟新冷戰或讓世界劃分為兩大陣營，更不會試圖建立「亞洲版北約」或反中聯盟，而是努力推進自由、穩定、開放的國際體系。

「中國並非十呎高 美有決心打一場勝仗」

奧斯汀強調，美國將中國帶來的挑戰都看在眼裡，「但中國並非十呎高，美國也不是懼怕競爭的國家，我們會滿懷信心和決心打一場勝仗，不會悲觀及恐慌。」此外，奧斯汀提到，中國的崛起意味著美中雙方將在太空和網路等新領域展開競爭，而這些領域缺乏完善行為規範，雙方對抗升級與誤判的風險很高，因此仍希望建立良好溝通管道，共同管控危機，包括核武的使用。

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