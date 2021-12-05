公投倒數衝刺》朱立倫登宣傳戰車環台 促縣市長齊表態

公投成敗大拼搏 朝野最後兩週衝刺

2021/12/05 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕公投投票進入倒數兩週，為了最後的宣傳衝刺，國民黨將展開「街頭巷戰」，除了各縣市黨部安排LED戰車，結合各地方小組長在夜市宣講，藍營青年軍組成的「青年民主戰隊」會到KTV門口等人多地點宣傳，黨魁朱立倫還將御駕親征全國各地，站在黨中央的宣傳戰車上，與各縣市車隊會合組成車隊，呼籲民眾支持四項公投。

倒數兩週啟動「街頭巷戰」KTV門口宣傳

朱立倫全台掃街宣傳行程預定明日首發。朱立倫昨在台北出席「一二一八螞蟻雄兵，公投宣講」活動時說，國民黨反萊豬是為了保護大家的健康，公投綁大選原本就是民進黨的主張，為何今天要改變？護藻礁更是許多年輕人所堅持；至於重啟核四，不是為了核四，而是為了讓大家有電。他希望大家不要糾葛於意識形態，不要因為政黨之私，而投出所有的不同意。

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免為特定公投表態 縣市長只需說「我同意」

對於部分黨籍縣市首長對重啟核四案不願同調，或未積極表態，引發內部矛盾，黨內人士透露，黨中央最近討論出一個讓縣市長們表態的折衷方式，即只需說出「我同意」，不必為特定公投案表態，縣市長只要幫忙拉高投票率，四項公投案就有機會全壘打。朱立倫二日在臉書喊出「守護台灣，我同意」，就已經預鋪「我同意」的訴求，也與民團主標題「YES TAIWAN」相互呼應。

為了最後衝刺，國民黨的公投宣傳資源也將全數押注在最後這兩週，包括廣播、YouTube等網路平台，廣告將全數出籠，總計三支CF，其中一支為催票廣告，呼籲社會大眾凡是不滿意民進黨執政的人，十八日當天都要出來投下同意票。

黨內人士指出，未來十多天的街頭巷戰，國民黨青年團所組成的「青年民主戰隊」將深入中、南部地區，用人民的聲音取代政黨表態。

黨內人士說，十二日還將參加公民團體主辦的遊行活動，國民黨隊伍將從「自由廣場」出發，遊行到「景福門」與公民團體會合，當天朱立倫與前總統馬英九等藍營大咖都將到場；至於十七日的「民主守夜」造勢，將從當晚六點開始，一路造勢到十點，四小時當中每隔一小時都會針對一項公投案做鋪陳安排，十點過後則以不斷電的馬拉松方式，跨夜宣講到十八日公投投票日當天。

國民黨昨於台北市文山區舉行公投宣講，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、中廣董事長趙少康、立委江啟臣、賴士葆等人一起高呼口號。（記者叢昌瑾攝）

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