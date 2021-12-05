賴清德：國民黨應說明萊牛萊豬差別

副總統賴清德昨表示，萊克多巴胺是屬於臨床上乙型受體素的一種，不是毒藥，也不是安非他命、搖頭丸這類的用藥。（記者何宗翰攝）

2021/12/05 05:30

〔記者翁聿煌、何玉華、何宗翰、黃旭磊／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨天批評副總統賴清德為了支持萊豬，竟拿毒品來對比萊劑的安全性，嘲諷賴清德開「賴記藥局」、變成「萊劑藥頭」。賴清德回應說，醫界其實都很清楚，萊克多巴胺是屬於臨床上乙型受體素的一種，不是毒藥，也不是安非他命、搖頭丸這類的用藥，如果萊牛沒問題，也不該覺得萊豬有問題，萊牛不是毒牛，朱也不必把萊豬稱為毒豬。

「萊克多巴胺不是毒藥 更非安非他命」

賴清德昨天南下台中進行公投宣講，同時幫台中立委補選參選人林靜儀站台。他在受訪時對國民黨的批評回應表示，蔡英文總統開放萊豬進口，採取兩項安全把關的工作。第一是根據國際標準，也是前總統馬英九進口萊牛的標準，如果萊牛沒問題，大家也不該覺得萊豬有問題；第二個措施是清楚標示，讓民眾自主選擇。賴認為，國民黨應該說明「為什麼萊牛沒問題，萊豬有問題。」

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蘇：國民黨沒本事治國 只剩一步「亂」

行政院長蘇貞昌昨天則到高雄旗山出席民進黨的公投說明會，怒批國民黨沒本事治國，只剩一步「亂」，丟水球、丟豬內臟阻擋他到立院報告，此次還拒審軍公教調薪案，企圖讓預算案翻盤影響蔡總統信用。

朱：依賴清德講法 台灣可以開放萊劑

朱立倫昨天砲火四射，到新北市參加兩場「四個都同意、台灣更美麗」公投宣講時，批評賴清德「萊克多巴胺不是毒藥，如果毒性比安非他命強，那藥頭去賣萊克多巴胺就好了」的說法；他說，萊劑是禁藥，在台灣禁用，如果按照賴清德的講法，那開放就好了嘛？朱呼籲賴清德，「你就大聲地告訴大家，台灣農民統統可以使用萊劑，台灣以後統統都吃萊豬。」

朱立倫嘲諷說，賴清德最近開「賴記藥局」，現在是萊劑的藥頭，農委會主委陳吉仲則是推銷員，他呼籲賴清德不要為了政黨利益、個人的利益來犧牲全民的健康，民眾不能接受。

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