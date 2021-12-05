布林肯警告中國︰引發台海危機 會有可怕後果

美國國務卿布林肯。（美聯社）

2021/12/05 05:30

〔記者楊丞彧／綜合報導〕美國國務卿布林肯三日出席路透主辦的會議，被問到中國是否會侵略台灣時，布林肯回應那可能是個「災難性的決定」，並重申美國華府的立場是堅決致力於確保台灣保有自衛能力。他呼籲中國謹慎考慮對台行動，也警告中方若在台海引發危機將會有「可怕的後果」。

中國若犯台 是「災難性的決定」

訪談中，布林肯講述拜登政府面臨的諸多外交政策挑戰，包括伊朗核協議及俄羅斯在俄烏邊境加強部署軍力等，而其中最嚴重的，就是中國對台日益惡化的侵略性舉措。布林肯指出，中國近幾年來不斷透過挑釁性十足的軍演，並企圖孤立台灣於國際社群之外，想要以此改變台海現狀，這是相當危險的。

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布林肯強調，過去四十多年間，美國有效地控管台海問題，也為台灣人民取得顯著的進步，包括強大的民主、強勁的經濟，並成為能為世界做出諸多貢獻的極富創新國家，同時也在遵守「一中政策」下，維持美中關係穩定。可惜的是，近幾年中國不斷強化對台施壓，試圖改變現狀，「我希望中國領導人對此謹慎考慮，別釀成一場恐導致可怕後果且不符各方利益的危機」。

續履行承諾 確保台有自衛能力

被問到中國犯台時，是否會承諾派美軍馳援台灣？布林肯重申，美方對此態度一直相當明確，無論是在防衛物資及服務，都會致力於確保台灣有足夠的自衛能力，「我們會繼續履行承諾」。

此外，被問到美國是否暗助台灣潛艦國造計畫，布林肯僅表示，美國會致力於履行承諾，確保台灣有足夠能力自我防衛。

布林肯上月十日曾表示，美國及盟國會在中國企圖以武力改變台灣現狀時「採取行動」，但未明言是何種行動，也不願證實美國屆時是否會出兵。中國隨後怒批華府侵犯主權與干涉內政。

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