民進黨民調》6成國人挺竹竹併升格先行

民進黨內部做全國性滾動民調，有近六成國人支持竹竹合併。（資料照）

2021/10/05 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕新竹市長林智堅上月提議新竹縣市合併升格直轄市，引發熱議，民進黨內部也對該議題做全國性滾動民調。據了解，有近六成國人支持竹竹合併，黨內還特別針對「民眾對於新竹縣、市比其他符合規定縣市先升格接受度」進行調查，結果有六十一．三％民眾接受新竹先行合併升格，卅．一％表達不接受。

「大新竹合併升格」議題拋出後，蔡英文總統先是回應，樂見對地方發展有益的倡議，但仍須考量地方民意反應，相關法制面配套須審慎嚴謹討論。民進黨秘書長林錫耀則在上週提出縣市合併升格「新竹先行」，並表示蔡總統對於新竹合併升格的倡議，不僅是樂見大家討論，也會「樂見其成」。

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據瞭解，府院黨高層對優先推進大新竹合併升格有相當共識，除了政治上的戰略思考，也有其社會基礎支持。

民進黨內部近期分別在九月十三日到廿七日進行三次全國性民調，結果顯示，民眾對新竹縣市合併升格支持度逐步提升，分別為五十一．四％、五十四．一％、五十九．七％；不支持則微幅下降，分別為卅．五％、廿九％、廿八％。

在九月廿七日的第三次民調結果中，無論是泛綠、泛藍或是中間選民，對新竹縣市合併升格皆有五成以上支持。其中，泛綠支持高達七十．八％，泛藍為五十一．九％、中間選民五十．九％。

值得注意的是，九月廿七日的民調也特別詢問「若新竹縣市比其他符合規定的縣市先升格，例如人口數多的彰化縣，能不能接受？」

民調結果顯示，國人有六十一．三％表達接受、卅．一％不接受，無意見者八．六％。而無論泛綠、泛藍或是中間選民，對「新竹先行」表達接受者皆超過五成。

地方人士解讀，新竹合併升格議題討論度越來越高，且趨於理性的分析下，社會大眾是會接受的。

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