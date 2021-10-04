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    合併升格 府院黨朝「新竹先行」方向推動

    新竹市長林智堅提出新竹縣市合併升格直轄市構想，其他綠營縣市長對合併或是升格目前未有「強烈意願」，有待加強內部溝通。 （資料照）

    新竹市長林智堅提出新竹縣市合併升格直轄市構想，其他綠營縣市長對合併或是升格目前未有「強烈意願」，有待加強內部溝通。 （資料照）

    2021/10/04 05:30

    〔記者楊淳卉、洪瑞琴、謝武雄／綜合報導〕新竹市長林智堅提出新竹縣市合併升格直轄市構想，府院黨高層有意朝「新竹先行」推進。面對黨內陳明文系統、正國會對縣市升格作法有歧見、提出要「全國一致性考量」主張，高層指出，黨內要持續溝通，「優先處理新竹，未來再分階段進行地方治理改革相關調整」，也是可能的方向。

    林智堅拋出大新竹合併後，基隆市、嘉義縣等綠營非直轄市執政縣市未隨即表態跟進，黨內則對「只處理竹竹合併升格」的作法提出疑慮。嘉義縣立委陳明文兩週前率先拋出，建議中央政府全面比照直轄市採行二級政府制，打造全國一致的行政區劃；正國會上週也發聲明，主張整體檢討國土規劃，召開「國土規劃國是會議」凝聚全民共識。

    大新竹若要合併升格，必須下修「地方制度法」的人口門檻，立法院將是未來主要戰場，修法至少得有黨內立委支持。為瞭解黨內意見，蔡英文總統上週末先召集民進黨七位執政縣市首長於官邸討論，上週也與陳明文系統及正國會立委溝通。

    再分階段進行地方治理相關改革

    高層指出，竹竹合併有國家產業發展必要性，供應鏈優勢的確保，可以透過更有效城市治理達到效果，竹竹合併升格條件已整備，多數人也認為應該向前推進。黨內派系對國家治理的作法雖有不同意見，但並未反對竹竹合併升格。

    至於在合併議題上，包括攸關各縣市在意的資源分配問題，「財政收支劃分法」等相關法規是否進行總體檢視，高層指出，黨內要持續溝通，「優先處理新竹，未來再分階段進行地方治理改革相關調整」也是可能的方向。

    黨內人士指出，除了林智堅倡議竹竹合併升格，其他綠營縣市長對合併或是升格目前未有「強烈意願」，黨內各系統提出不同作法都有其道理及政治盤算，這些都還有時間加強內部溝通。

    對於透過修改地方制度法的人口門檻以促成「大新竹」及「大嘉義」合併升格，台南市長黃偉哲表示樂觀其成，認為有助於地方發展。桃園市長鄭文燦受訪也說，贊成修法促成新竹縣市合併升格，這代表台灣對半導體產業的重視。至於嘉義縣市人口相加未達百萬，是否合併還要尊重地方的想法。

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