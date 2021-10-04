冷眼集》中國飯不好吃

朱立倫昨到南投縣進行謝票感恩之旅表示，要重啟兩岸交流平台。（記者張協昇攝）

2021/10/04 05:30

記者鄒景雯／特稿

國民黨最近宣示要致力重啟兩岸平台促進交流，未來的朱主席並且強調「台灣同胞在大陸遇到問題時」，要幫忙解決。這些宏圖大願，其實都是目前海基會的任務範圍，但是由於國民黨接受共產黨要求的「九二共識」、「反對台獨」兩大政治前提，難免有人好奇：即使「鑽狗洞」卑微難看，好歹也算是一條「門路」，不妨讓朱立倫試試，看看能不能新闢另一個可能出來？

抱持這種期待的人，不能說全無理由。畢竟民進黨執政八年，兩岸與台美兩組關係，都由量變到質變，走向了高度變動的格局，這對曾經吃過「馬習會」甜頭的中國政府來說，想必也希望扶持國民黨再度執政，以重新回到穩定的統一架構上來。而要達成這個目的，就得對國民黨釋出籌碼，才能與民進黨競爭選票，因此朱主席要服務台胞的工作，共產黨理當有回有應才對。

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台胞在中國討生活，兩大族群最受矚目，一個是台商，一個是藝人，中國市場因素對他們的影響最大。國民黨要有實績，一定要在這方面有成才可得分。提到這兩類人，就大大敏感了，因為中國商人與中國藝人近來正是人人自危，光景非常不佳，在「三次分配」、「共同富裕」；「整飭飯圈」、「劣跡清單」政策路線的雷厲風行之下，台灣商人與藝人不僅無法自外，取得超國民待遇，事實上金錢與精神上的受害者已經層出不窮。

以上這些措施之所以牢不可破，在於該等是習政權穩固權力的兩大手段，豈容當作小恩小惠來送，何況台灣在本質上與其是利益矛盾的打擊對象。今年八月十七日，習近平在主持中共中央財經委員會議時，揭櫫了底牌，他首次澄清，其實更像是更正，認為當年鄧小平提出所謂「允許一部份人、一部份地區先富起來」，並不是指讓少數人富裕，因此他要透過「三次分配」，促進「共同富裕」。

中共的一次分配是指生產要素的報酬，二次分配是國家透過稅收調節，三次分配則是自願的公益捐贈。習近平一聲令下，中國各大企業果然立刻風聲鶴唳，紛紛啟動「共同富裕專項計畫」或「慈善公益捐款」，來破財消災。例如，騰訊火速宣布要捐五百億人民幣，阿里巴巴一千億人民幣，拼多多則是一百億人民幣等等，這些商人主動自我調節高收入，以期避免公司與個人遭到共產黨監管入罪，無疑是當前中國經商環境的重大特色，投身於此的台商能不認份？或以為靠朱立倫帶頭赴京去磕頭跪拜，就能免除不樂之捐？甚至得以倖免停電？

前述尚且是物質問題，中國網信辦在八月二十五日發布的「關於進一步加強飯圈亂象治理的通知」，可就上升到了意識形態，中國喉舌自稱這根本是一次政治行動，業已等於革命。我們看到中國藝人成為針對性整治的標靶，例如吳亦凡遭控強暴，鄭爽生子棄養事件，趙薇演出作品全消失等等，中國影視業為求自保，紛紛組織藝人簽署承諾書，或發表倡議書，強調要做「德藝雙馨」、「以人民為中心」的藝人，讓自由世界的人看得目瞪口呆。

不僅如此，中國下階段也將針對擁有外國籍、支持港獨、台獨的藝人加以整頓，不允許「一邊吃中國飯，一邊砸中國碗」。於是，港星謝霆鋒已經申請放棄加拿大籍；台灣藝人張鈞甯在微博發表我不是台獨、堅定認同自己的中國人身分等言論。未來，台灣藝人到中國去發展，就要接受共黨新文革的嚴控，恐怕已經成為「吃中國飯」的固定模式，國民黨有方法能代為吭聲嗎？

說穿了，中國飯不好吃，鑽狗洞的飯，更是不吃也罷。國民黨要重啟兩岸平台，不能繞過這個問題。

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