台美國防工業會議 我改駐外人員出席

美台國防工業會議將於十日在美國維吉尼亞州舉行，國防部考量疫情已決定不派員參加。圖為國防部二○一九年國防工業展所展出的武器裝備。 （資料照）

2021/10/02 05:30

邱國正︰單純因疫情考量 沒有「某人參加我們就不參加」

〔記者陳昀、吳書緯／台北報導〕美台國防工業會議將於十月十日至十二日在美國維吉尼亞州舉行，國防部已決定不派員參加，國防部長邱國正昨在立院受訪表示，因疫情考量，改派駐外人員代為參加，「沒有說某人參加我們就不參加，很單純的」。

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參與會議和返台隔離需一個月

軍政人士說明，美台國防工業會議過往對國防部的重要性在於正式會議旁的闢室會議，然而目前台美軍政溝通管道暢通，近期也進行了軍事安全會議「蒙特瑞會談」，此外還有國防檢討會談、台美高層會談（又稱「特殊管道對談」）等管道，美台國防工業會議對官方的重要性降低，加上參與會議和返台隔離時間長達一個月，國防部考量軍購特別條例、預算尚待立院審查的情況下，決定不出席會議。

前參謀總長李喜明將出席

前參謀總長李喜明也將出席「美台國防工業會議」，傳出國防部和產業界將不出席。邱國正昨在立院證實因疫情考量，國防部不會赴美參與。被問到是否與李喜明將出席會議有關，邱國正回說，完全是考量疫情，雖然不能參加，但有派駐外人員代為參加，有資訊還是會傳達，完全沒有其他因素，沒有像記者猜測的「某人參加我們就不參加」，沒有這樣的考量，很單純的，就是疫情。

立法院國防委員會立委王定宇表示，他原訂出席今年美台國防工業會議，並擔任其中一場會議的主講，但考量赴美與會約需一週，回國又要居家檢疫、自主健康管理，等同將近一個月的時間無法參與立院的預算審查，權衡之下放棄赴美計畫，相信軍方高層的考量也是如此。

江啟臣決定取消赴美與會

國民黨立委江啟臣也表示，為了推動基進立委陳柏惟罷免案，並處理主席交接事宜、參加全代會等，他也決定取消赴美參加美台國防工業會議的行程，改由專家學者出席。

過去二十年參與過十次會議的淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正指出，去年改為視訊，今年恢復實體會議。實體會議期間除面對面的溝通外，還有各種咖啡時間、酒會、中場休息，都會進行相關意見交換，這是視訊會議所做不到的事情。

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