自由潛水賽撤我國旗》反制中國打壓 我選手海面秀國旗

日本AIDA協會發表聲明，「我們不能忽視只有台灣處於不利地位，我們想與台灣分擔痛苦。」（取自臉書）

2021/10/02 05:30

國旗遭主辦單位撤下 女將侯一明：絕對不能默默接受

〔記者吳孟儒、楊丞彧／台北報導〕世界自由潛水錦標賽期間，因中國干預而發生台灣國旗消失在轉播畫面的離譜狀況，在賽事中雙破全國的選手侯一明直言：「沒想到會有這一天，我會需要在潛水後拿出國旗，只盼台灣的國際困境與正向特質，可以傳達出來被看見。」

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侯：傳達台灣國際困境 正向特質

由國際自由潛水發展協會（AIDA）發起的自由潛水世錦賽於一九九二年開辦，迄今邁入第廿七屆，比賽自九月廿日在賽普勒斯展開，台灣在二○一九年加入會員國，今年首度參賽，派出侯一明、黃華揚、柯志達、張逸先和黃建豪共五人。

黃華揚在有蹼恆重下潛、雙蹼恆重下潛、攀繩下潛和無蹼恆重下潛四個項目，繳出總積分二八四分，在五十八名男子選手中排第五，亞洲國家名列第一。

侯兩成績破全國 總積分亞洲第一

台灣唯一參賽女將侯一明分別在有蹼恆重下潛繳出六十六公尺、攀繩下潛五十八公尺的佳績，兩項成績皆刷新全國紀錄，總積分一六二分，在六十二名女子選手中排第十三，亞洲國家高居第一。

對於自己的國旗消失在轉播畫面中，侯一明深感無奈，但她強調，絕對不能默默接受，因此除了向主辦單位反映，她更在女子組最終日賽事結束後，於水中披上國旗，透過直播畫面讓世界看見台灣，「台灣的選手都想做點什麼，最後由我完成。」

侯一明也說，看到事發後共十個會員國聲明力挺，讓她相當感動，「這是始料未及的場面，台灣並不孤單。」

外交部：已向主辦單位嚴正抗議

針對國旗在轉播畫面無故遭撤，外交部發言人歐江安昨表示，外交部向來關心並積極維護我國選手的平等參賽權益。這次在賽普勒斯舉行的世界自由潛水錦標賽，我國國旗因中國施壓主辦單位，在轉播畫面中遭撤除，外交部第一時間去電轄管賽普勒斯的駐希臘代表處，務必向主辦單位嚴正抗議並要求更正。

歐江安說，外交部也請當地僑胞隨時提供選手必要協助，全力保障選手的應有權益及我國國家尊嚴。

拒絕屈服中國粗暴打壓，十國AIDA選手自願「隱藏國旗」力挺台灣。（取自AIDA TAIWAN臉書）

世界自由潛水錦標賽台灣唯一參賽女將侯一明完賽後，在水中披上國旗，透過直播畫面讓世界看見台灣。（AIDA TAIWAN提供）

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