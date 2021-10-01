中禁釋迦蓮霧 我10月中旬申訴WTO

中國日前宣布九月二十日起停止台灣的釋迦、蓮霧輸入，卻未提出相關具體證據。農委會昨表明十月中將提案至世界貿易組織（WTO）的食品衛生檢驗及動植物防疫檢疫（SPS）委員會申訴，預期十一月例會可處理此案。（資料照）

2021/10/01 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕中國日前宣布九月二十日起停止台灣的釋迦、蓮霧輸入，卻未提出相關具體證據。農委會昨表明十月中將提案至世界貿易組織（WTO）的食品衛生檢驗及動植物防疫檢疫（SPS）委員會申訴，預期十一月例會可處理此案。農委會並祭出開拓外銷新興市場、全面強化內銷與啟動多元加工等三大措施，以穩定蓮霧與釋迦產地價格及農民收益。

預期11月例會處理我申訴案

農委會昨赴行政院報告「台灣水果外銷現況與未來精進措施」，將擴展中國以外的水果外銷市場，例如釋迦就將加強冷凍與加工，避免受到檢疫條件限制，農委會的精進措施包括：輔導設置外銷專區，建構外銷產業鏈；強化外銷冷鏈供應鏈，提升到貨品質；加強拓展新興市場，降低仰賴單一市場風險。

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行政院長蘇貞昌裁示，請農委會全力推動相關因應措施，避免果農受到禁止外銷的影響，並拿出改善外銷結構，又能治本的好辦法。他說，要強化外銷冷鏈供應鏈、加強品管及防檢疫，以符合更多國家的市場要求，提升台灣水果的外銷競爭力，持續擴大外銷新興市場，降低仰賴單一市場的風險。

農委會副主委陳駿季表示，中國檢測出來的都是低風險病源，依照國際慣例可在當地直接處理後輸入，農委會已提交田間管理精進辦法給中國，但未獲任何回應。

陳駿季說，仍盼與中國透過技術平台處理水果檢疫問題，若無法協商，就會透過WTO處理貿易爭端，預計十月中將在世界貿易組織食品衛生檢驗及動植物防疫檢疫（SPS）委員會提案，希望十一月召開的例行性會議能處理此案。

農委會先前表明十月將向WTO提出爭端解決，昨則表明在十一月WTO的SPS委員會處理，對此時間落差，陳駿季強調，國際爭端「不是法院按個鈴就提告」，SPS有例行會議、不是隨時召開，當初主張十月提出，就是十月會開始，現在資料已經準備好了，配合SPS相關會議，將在十月中提案、十一月初處理。

陳駿季指出，香港、新加坡、馬來西亞不須檢疫，可直接外銷，而冷凍後的鳳梨、釋迦可以銷往日本，農委將依不同品項解決鳳梨、釋迦被中國禁止輸入的問題。同時與其他國家談判檢疫條件，建立外銷供果園，確保外銷水果的品質。

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