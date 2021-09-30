質疑朱曝光日賀電 立委批政治操作

國民黨主席當選人朱立倫29日出席台北感恩茶會。（記者張嘉明攝）

2021/09/30 05:30

〔記者施曉光、呂伊萱、蔡昀容／綜合報導〕國民黨主席當選人朱立倫昨天出席台北感恩茶會時指出，他週一已收到美國、日本等國賀電，來自歐盟、新加坡等國賀電也在昨天收到，國民黨不但已重啟兩岸溝通平台管道，也開始受到國際重視，未來將加強與國際社會的溝通。

不過，近期媒體報導披露美國在台協會和日本台灣交流協會恭賀朱立倫贏得選舉的賀電，日方賀函圖像也一併公開。民進黨立委王定宇對此表示，賀文收發有基本禮儀，除非已有默契，否則若發信方未公開、收信方也不會替對方宣布。王定宇批評，朱立倫顯然是透過繞道媒體的迂迴方式公開日賀函，平衡國內對他「小粉紅」的疑慮，但這樣的做法禮貌不足，不僅達不到他想要的政治效果，反而加深反映他只是國際政治上不可信任的往來對象。

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朱辦：評論悖於事實

對此，朱立倫辦公室回應說，關於主席當選賀電，當事各方對實際情況了然於胸、彼此都有默契，非當事方的王定宇卻在不了解實際情況下，做出悖於事實的評論，令人遺憾。

對於國際賀電，朱立倫昨天到宜蘭縣議會參加感恩茶會時特別表示，「美國、日本都已經跟我恭喜，也有接到其他國家對國民黨的祝福」，國民黨已經得到國際的重新重視，這次選舉是成功的。

朱也強調，兩岸關係很重要，不能因為民進黨反對、抹黑就停止經營，看到對岸賀電，國民黨回電函覆，這很正常，為了台灣百姓福利，農產品、台商問題，都要建立交流管道。

習次日才電賀 朱：共同決定

朱立倫接著在台北的感恩茶會也指出，國民黨與對岸已經重啟兩岸溝通平台管道，國民黨不能變成小綠，民進黨靠反中、抗中來騙選票，國民黨要堅持兩岸和平，重啟兩岸交流溝通；有人問為何他當選第二天才收到中共的賀電，這是他與對岸共同的決定，未來國民黨最重要的目標就是重啟兩岸溝通平台與交流管道，包括農民、台商、學生以及台灣任何一個同胞在中國遇到的問題，國民黨都要幫忙解決。

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