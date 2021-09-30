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    國安案件研議改交二審偵辦》檢察官：統合作戰功效較能發揮

    圖為二○一五年九月被喻為「史上最大共諜」主謀、前解放軍上尉鎮小江步上囚車，鎮小江僅判刑四年定讞，已於二○一八年七月刑滿出獄。（資料照）

    圖為二○一五年九月被喻為「史上最大共諜」主謀、前解放軍上尉鎮小江步上囚車，鎮小江僅判刑四年定讞，已於二○一八年七月刑滿出獄。（資料照）

    2021/09/30 05:30

    〔記者王定傳、吳政峰／台北報導〕法務部長蔡清祥昨表示研擬將國安案件提升為二審管轄，並強化職前與在職課程；一、二審檢察官大多肯定此舉是彰顯政府對國安案件的重視，且若交由二審管轄偵辦，較能發揮統合作戰的功效，但也認為，二審檢察官動能、人力、硬體，是否能負荷全部國安案件，有待討論。

    彰顯政府重視國安案件

    一名檢察長表示，國安法的案件類似內亂外患罪的預備行為，一審檢察官偵辦後，若認為屬於內亂外患罪，將移請二審處理，適用法律容易出現割裂，也會造成管轄權的混亂；再加上各地檢署鮮少交流，也不知道類似案件的偵辦手法與盲點，辦案品質不易控管。

    有法界人士舉例，過去檢方偵辦新黨青年軍王炳忠等人的共諜案，耗時清查資金與人流，認定被告收受中共資助，在台發展間諜組織，依違反國安法起訴，但台北地院認為檢方舉證不足，無法證明意圖危害國安、替中共發展組織，全判無罪。

    另有一名退役的飛指部薛姓台商，被控遭到中共吸收，向調查官刺探法輪功創始人李洪志出入台灣的紀錄，一審依國安法判刑一年二月。薛男辯稱自己是「習慣吹牛」，高院認為檢察官舉證不足，改判無罪。

    一名一審主任檢察官認為，若將國安案件提升為二審管轄，就能發揮統合作戰的功效；其次是二審檢察官辦案經驗、資歷較完整；第三則是較能統一法律見解，避免歧異。

    二審人力約兩百人 較為不足

    但也有一審主任檢察官擔心，二審檢察官較年長，能否承受辦案的高壓環境，尚有疑問；再者，二審檢察官脫離辦案實務一段時間，辦案方法、蒐證技巧，未必優於一審檢察官。第三是二審人力約兩百人，偵查人力、辦案動能、硬體如偵查庭等，較為不足。

    一名有偵辦國安案件經驗的一審主任檢察官則表示，國安案件交二審偵辦雖有容易管控等優點，但國安案件輕判涉及個案情節、認罪與否等，屬法官職權，交給二審能否解決此問題，仍待觀察。

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