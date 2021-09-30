國台辦單方面秀蓮霧、釋迦蟲照》陳吉仲：中方不對談 破壞國際貿易規則

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨日公布「可可花癭病菌」照片，指控台灣釋迦、蓮霧有「有害生物」。（翻攝直播）

2021/09/30 05:30

〔記者邱芷柔、陳鈺馥／台北報導〕中國日前禁止台灣釋迦與蓮霧進口，國台辦發言人朱鳳蓮昨還拿出「有害生物」照片，宣稱暫停輸入「台灣地區」釋迦和蓮霧是科學合理、完全正當。農委會主委陳吉仲回應，中方不透過檢疫單位技術性對談，選擇用記者會公布害蟲照片方式回應，無法解決檢疫問題，是在「破壞國際貿易規則」！

「通報13批釋迦、6批蓮霧不合格」

朱鳳蓮昨拿出「有害生物」照片，聲稱中國海關通過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫渠道，向台灣通報十三批釋迦不合格情況，台方做了反饋，但沒有有效整改；也向台灣書面通報六批蓮霧不合格情況，台方未做任何反饋，為保護農業生產和生態安全、保護民眾利益，暫停輸入「台灣地區」釋迦和蓮霧，科學合理、完全正當，民進黨當局向WTO（世貿組織）提告，正是「謀獨」的政治操作。

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朱鳳蓮宣稱，今年以來，中國海關多次從「台灣地區」輸入的釋迦和蓮霧中截獲檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，均依法採取退回或銷毀措施，並及時通報台灣方面。據中國海關反映，台灣輸入的釋迦和蓮霧還檢出「可可花癭病菌」和「新菠蘿灰粉蚧」等有害生物。

陳吉仲：從未收到中方公布照片

對於朱鳳蓮的指控，陳吉仲反駁，過去中方僅提供不合格通報表，從來沒有收到如記者會上公布的照片及鑑定結果等資料；即便如此，我方在接獲不合格通報表後，即進行產地供果園回溯，確認田間介殼蟲發生情形及輔導強化防治措施，且自六月二十八日後，均未接獲中方輸入農產品檢疫檢驗不合格通報，顯見強化措施確實有效。

農委會補充，中方記者會上所提可可花癭病菌及新菠蘿灰粉蚧均為低風險，前者僅於釋迦檢出一批，後者於兩果品今年各僅檢出一批，且該病原及昆蟲發生於中國，可經檢疫處理殺滅。

陳吉仲強調，所有動植物檢疫在國際貿易上都有一定的遊戲規則，WTO也有明確規定，針對介殼蟲處理，到輸入國後燻蒸就能直接輸入，「為什麼中國要和國際遊戲規則不同」？

陳直言，無法認同中國不符國際規範的做法，呼籲中方儘速提出科學證據及鑑定結果，透過兩岸現有平台針對系統性管理進行技術對話，如此才是對中國消費者與台灣農民雙贏，若今日無正面回應，農委會將循WTO機制解決，以保障我國農民權益。

農委會主委陳吉仲昨表示，中方不透過檢疫單位技術性對談，選擇用記者會公布害蟲照片方式回應，無法解決檢疫問題，是在「破壞國際貿易規則」！（記者邱芷柔攝）

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